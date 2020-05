MACANU SU IZBORI NAKON KORONE LEGITIMNI, A PUHOVSKI SE NE SLAŽE: ‘Vlada vjeruje da može iskoristiti teror bijelih kuta’

Politički analitičar Žarko Puhovski i komunikacijski stručnjak Krešimir Macan iznijeli su različite stavove o raspuštanju Hrvatskog sabora i nadolazećim parlamentarnim izborima

Premijer Andrej Plenković u četvrtak je objavio da će Hrvatski sabor biti raspušten već sljedećeg ponedjeljka, nakon čega Zoranu Milanoviću preostaje raspisivanje izbora u neku od nedjelja između 21. lipnja i 12. srpnja. Iako ovome sazivu Sabora mandat istječe tek u rujnu, premijer je potvrdio kako želi iskoristiti dobru epidemiološku situaciju.

“Vlada vjeruje, po mom mišljenju pogrešno, da može iskoristiti ‘teror bijelih kuta’, odnosno strah od liječnika koji je činjenica i u kulturnijim sredinama od naše. Ali malo su se te kute pohabale, posivile su u međuvremenu, pa nisam siguran da im je računica tako dobra”, prokomentirao je Plenkovićev potez za RTL politički analitičar Žarko Puhovski i dodaje kako je drugi cilj spriječiti Miroslava Škoru da otme dio glasača HDZ-a.

Ove je izbore proglasio nekorektnima zbog uvjeta u kojima će se održati. Naime, iz Vlade su poručili kako epidemiološke mjere mogu biti vraćene, ali, ističe Puhovski, nitko neće imati kontrolu nad Vladom, što otežava kampanju.

“Važnije je što se oni sprdaju s demokratskom kulturom koja pretpostavlja da se osiguraju uvjeti za kampanju prije izbora. Izbori se mogu održati i u skafanderima, ali kampanja se ne može. Mi imamo situaciju u kojoj bi trebalo doći do višestranačkih izbora u uvjetima u kojoj jednostranački stožer kao ‘Big brother’ kontrolira svaki aspekt života čitave nacije, jer kao što su rekli, sve mjere koje su povukli ovih dana mogu vratiti na snagu. Kad u ponedjeljak bude raspušten parlament nad njima neće biti nikakve kontrole osim jednako tako jednostranačke Vlade i to su nekorektni uvjeti za izbore”, smatra Puhovski i dodaje da bi Nacionalni stožer trebalo raspustiti prije Sabora: “Tijelo koje ima nadzakonske, pa čak i nadustavne ovlasti, jer ih crpe iz izvanrednog stanja koje čak nije ni proglašeno, ne može kao jednostranačko tijelo funkcionirati da izbori budu korektni. Oni mogu biti slobodni, ali ne mogu biti fer.”

Sporovi oko korektnosti izbora

On smatra kako će se kampanja, upravo zbog epidemiološke situacije voditi na društvenim mrežama, internetu i televiziji te dodaje kako značajan broj građana i dalje nema pristup internetu. Zbog toga se pita kako je u uvjetima opće polupismenosti moguće voditi korektnu kampanju preko društvenih mreža. No, s time se ne slaže komunikacijski stručnjak i bivši Plenkovićev savjetnik, Krešimir Macan, koji drži da su izbori raspisani u skladu s očekivanjima, u povoljnoj epidemiološkoj situaciji.

“Ukinuta je zabrana kretanja, vjerojatno će do trenutka kada krene kampanja biti ukinute sve mjere, neće biti ljudi u izolaciji jer će biti minimalno zaraženih i bolesnih, tako da su stvoreni svi preduvjeti da se održe izbori, sa čime se slaže i opozicija, barem prema njihovim kriterijima. Sloboda okupljanja nije vraćena, no u trenutku kada krene kampanja bi mogla biti, budu li epidemiološki rezultati ovakvi kakvi su sada. HDZ je donio odluku pretpostavljajući da će do trenutka kada krene kampanja epidemiološka situacija u Hrvatskoj biti normalizirana. Stožer će biti u nadzoru, ali neće biti nekakav faktor i kampanja će se moći odvijati u normalnim okolnostima“, tvrdi Macan.

On drži da legitimitet izbora nije upitan, jer će se oni održati za otprilike mjesec i pol dana. ističe da HDZ računa s nastavkom povoljnih epidemioloških trendova, koji bi se, prema njegovoj prognozi, trebali normalizirati 1. srpnja. Upravo bi normalizacija trebala biti najveći adut HDZ-a, dok će im s druge strane, smatra Macan, najveći uteg biti mjere za očuvanje gospodarstva.

“Hrvatska mora nastaviti živjeti s posljedicama krize, velika je rupa u proračunu i nova vlada traži mogućnost da radi što treba, a to je prije svega da racionalno troši, da upravlja financijama. Prihodima ne mogu upravljati, ali mogu upravljati troškovima. A to ne možete raditi u predizborno vrijeme i to je ono što dio ljudi koji kritiziraju odluku o izborima ne razumije. Da biste donijeli odluke nakon koronavirusa bolje je da imate čisti mandat nego da ste pred izborima, tada su vam ruke vezane”, rekao je Macan i dodao kako je HDZ ranijim raspuštanjem Sabora Milanoviću upravo vezao ruke.

Moguće samo dvije koalicije

Puhovski kaže da su nakon izbora moguće samo dvije koalicije; HDZ-Škoro ili HDZ-SDP, dok je Macan sasvim drugačijeg gledišta.

“Velikim strankama odgovaraju izbori što prije, svi drugi imaju manje vremena za organizaciju, ali nije im Škoro problem, on im treba kao koalicijski partner, bitno je da se nitko drugi ne ubaci u igru. Škoro ne može toliko poremetiti računicu koliko bi to učinio netko drugi, tipa Stranka s imenom i prezimenom. U ovom trenutku je najveći plus za dvije velike stranke što nema Živog zida. Nema četvrtog elementa koji vam krade 10 mandata i završite na 54-59 mandata kao zadnji put. Moja je procjena da bi ovi blokovi sada mogli završiti izjednačeno, s gotovo 62 mandata. Prema istraživanju RTL-a, simulacija koju sam radio pokazuje da su HDZ i SDP s IDS-om de facto izjednačeni. Tu neće biti velike promjene, pitanje je samo tko će biti prvi. Škoro im treba kao koalicijski partner, te će se ići ili u veliku koaliciju ili manjinsku vladu. HDZ se kocka da će epidemiološka situacija biti dobra, da ćemo izaći iz krize do srpnja. Nitko ne zna kako će izgledati drugi val i važno je tada imati sigurnu i stabilnu vladu, ali treba i preživjeti ekonomski do drugog vala, trebamo ga dočekati živi”, zaključuje Macan.

