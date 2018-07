KREŠIMIR MACAN OTIŠAO ZBOG JEDNOG TVITA: Ipak, izgleda da se u pozadini dugo radilo na njegovoj smjeni

Izvori bliski HDZ-u ističu kako je ovim manevrom samo preduhitrena reakcija u stranci.

“Današnjom odlukom predsjednika Vlade Andreja Plenkovića, Krešimir Macan na osobni je zahtjev razriješen dužnosti posebnog savjetnika predsjednika Vlade za strateško komuniciranje, sukladno čl. 23. Zakona o Vladi Republike Hrvatske” kratko je danas priopćeno iz Vlade. Odluku nisu obrazložili, no svima je jasno kako je Krešir Macan podnio ostavku zbog jednog jedinog tvita, odnosno točnije, komentara na tvit.

Sve je počelo objavom Tončija Percana, kako su ekstremna desnica i ustaše pokušale meki državni udar na dočeku reprezentacije. “Skandal (je) da #vatreni ne idu na primanje @VladaRH ili @KolindaGrabar već ukrcavaju u autobus proustaskog pjevaca. Skandal i udarac na demokratski poredak i krsenje protokola”

Da, ekstremna desnica i ustase pokusali su sprovest mekani drzavni udar na doceku reprezentacije. Skandal da #vatreni ne idu na primanje @VladaRH ili @KolindaGrabar vec ukrcavaju u autobus proustaskog pjevaca. Skandal i udarac na demokratski poredak i krsenje protokola. — tonci percan (@pogledizstklma) July 18, 2018

Sada već bivši Vladin PR savjetnik samo je kratko komentirao “Koji nije uspio”. I podigao buru. Njegov komentar interpretirao se kao da tvrdi kako su Vatreni pokušali meki državni udar, a zbog njegove funkcije, neki su otišli i korak dalje pa takve stavove pripisale premijeru.

‘Vlada se prepala jedinstva’

“Vladin savjetnik Krešimir Macan javno na društvenim mrežama podržava suludu tezu da je doček naših najboljih sportaša bio pokušaj ustaškog državnog udara. Preko 550 000 ljudi na ulicama, i još mnogo više u svojim domovima, jasno je pokazalo da ne žele podjele, da žele slaviti uz pjesmu i svoje sugrađane, dok su se premijer i njegovi poslušnici valjda nadali da glavne zvijezde proslave biti oni.

Vlada se očito prepala da će se bez svađa oko ustaša i partizana narod okupiti i protiv njihovih loših politika. Dalić i Vatreni su ujedinili sve, a sada ih Plenković želi ponovno podijeliti plasiranjem ovakvih paranoičnih ideja.

Može li mu to, nakon ovog veličanstvenog povijesnog događaja, doista proći? Nadam se da će mu narod još većom slogom pokazati da ne može”, napisao je Nikola Grmoja.

Bilo je jasno da stvari izmiču kontroli

Da stvari nisu dobre i da će mu se Vlada vjerojatno zahvaliti na suradnji postalo je jasno jer je Macan ubrzo pokušao ‘ugasiti’ požar pa je tako i na tviteru i na fejsu objavio pojašnjenje u kojem ističe kako nikada nije ni na koji način prozivao izbornika i igrače, kako je izrazio zadovoljstvo što je doček prošao bez politizacije te kako je samo ironično komentirao status i to sa svog privatnog profila.

No to nije bilo dovoljno. Osim što se jednom PR stručnjaku ne bi smjela potkrasti pogreška, pa koliko god ona bila banalna- realno, podnio je ostavku zbog jednog komentara na tvit – izgleda da je to bila samo kap koja je prelila čašu.

Kada je imenovan, Macan je, osobito u HDZ-u, percipiran kao “lijevi” stručnjak pa je rastao pritisak na njega, ali i na Plenkovića. Osoba dobro upućena u zbivanja u HDZ-u tvrdi, kako piše Jutarnji, da su Macan i Plenković njegovom ostavkom preduhitrili reakcije nezadovoljnika u stranci.