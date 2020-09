MACAN O PLENKOVIĆEVOJ SAMOIZOLACIJI: ‘Mediji previše histeriziraju’; Otkrio je što će i presuditi u kampanji

Kada je riječ o samoizolaciji, Krešimir Macan ne smatra da bi premijeru Andreju Plenkoviću to donijelo marketinšku korist dok se građanima obraća preko Skypea kao neki drugi svjetski državnici tijekom pandemije

Politički analitičar Krešimir Macan danas je gostovao na N1 televiziji gdje je odmah na početku razgovora poručio da je u ovoj predizbornoj kampanji politički sasvim neangažiran i da ga plaća RTL i nitko drugi, dakle ni jedna politička stranka. Kada je riječ o samoizolaciji, on ne smatra da bi premijeru Andreju Plenkoviću to donijelo marketinšku korist dok se građanima obraća preko Skypea kao neki drugi svjetski državnici tijekom pandemije. Navodi da između Plenkovićeva slučaja i slučajeva iz inozemstva postoji velika razlika.

“Da, vodili su kampanju, ali samo ako im je struka odredila da ode u samoizolaciju. Vi kažete da bi on morao u samoizolaciju, bez da mu je struka rekla. Hrvatska situacija s koronavirusom još uvijek je bolja od zemalja poput primjerice Njemačke. Imamo stalno uvoz slučajeva. I Đoković je uvezen slučaj. U Hrvatskoj još uvijek ne prevladava lokalna transmisija virusa, nego ulazak iz inozemstva kao i još uvijek relativno nizak broj oboljelih i novozaraženih”, rekao je Macan na N1.

‘Mediji histeriziraju’

Macan smatra da mediji previše histeriziraju pa kaže da je puno veći problem u Đakovu jer je tamo u pitanju starački dom.

Politički analitičar je usporedio vijesti s terena sa situacijom s premijerom pa je rekao da istodobno “imamo Zagreb gdje svakog dana imamo 11 pozitivnih i nitko ne diže paniku”.

‘Marketinški rat će u kampanji biti odlučujući’

Krešimir Macan je za N1 konstatirao da je prava kampanja ovoga puta izostala jer su se vrtjele ideološke teme poput pobačaja i virusa.

“Kampanje niti prije nije bilo. Danas su me pitali kome će štetiti to što nema šetanja. Evo, danas ste imali Plenkovićevu izjavu i nikakav materijal s tog skupa nije proizveden koji bi se vrtio na društvenim mrežama. Što se tiče kampanje, šetali ili ne šetali, rezultat će biti isti jer se nalazite s ljudima koji bi ionako glasali za vas. Smatram da će na kraju odlučujući biti ‘marketinški rat’, odnosno rat reklamama”, komentira Macan.

Za situaciju u kojoj se našao Škoro nakon izjave o silovanim ženama i pobačaju, Macan kaže da u krugu njegovih birača ne bi trebalo očekivati bitnije posljedice. Pitanjem je konstatirao smetaju li Škoru svi srednji prsti koje su mu dali uglavnom lijevi birači.

‘Kampanja je lišena sadržaja’

Kritike koje Plenković dobiva zbog samoizolacije i druženja s Đokovićem neće promijeniti mišljenje njegovih glasača, smatra Macan i dodaje da oni zapravo dolaze većinom s lijevog krila politike.

“Kampanja je lišena sadržaja. Primjerice, Škoro kaže da treba industrijalizirati Hrvatsku, a on je svoj novac investirao tako da je kupio parking. Što se tiče sučeljavanja Davora Bernardića i Plenkovića, imam razumijevanje za neodazivanje predsjednika SDP-a odmah na prvi poziv. Da sam ja radio kampanju, i ja bih Bernardiću predložio da odgodi sučeljavanje kako bi se pripremio. Pitanje je koliko je HDZ to kapitalizirao da ga ocijeni kao kukavicu. Kao premijer, Plenković je u ovoj situaciji u prednosti jer je u toku svih političkih, ekonomskih i društvenih pitanja. No, tu postoji i moguća zamka. S druge strane može ispasti bahat, pa da javnost stane na stranu drugoga”, komentirao je Macan.

‘Bernardić se okružio ljudima od povjerenja koji ga neće kritizirati’

Kada je riječ o SDP-ovim i HDZ-ovim smještanjem ljudi koji su izgubili na unutarstranačkim izborima ili previranjima, na preferencijalna mjesta, Macan smatra da je to oportuna taktika. Kaže da je Bernardić istovremeno iskoristio priliku da marginalizira svoje protivnike da idu na liste kroz preferencijalno glasovanje. Što se tiče Peđe Grbina, Macan smatra da će SDP-ovac proći u svojoj izbornoj jedinici, ali “da mu neće biti lako”.

“Bernardić računa na opciju, što ako ne formiram vladu i budem išao u opoziciju, idem na stranački sabor i onda me mogu prozivati ili smjenjivati. Zato se okružio ljudima od povjerenja tako da nitko ne može kritizirati. Preferencijalno glasovanje, stavljanje svojih zvijezda na dno, uvijek može donijeti koji glas više. Slično je i u HDZ-u gdje su sve svoje protivnike stavili ili na granična mjesta ili na ona s preferencijalna po onoj ‘drži svoje prijatelje blizu, a neprijatelje još bliže’. I to je dobro za kampanju”, zaključio je Krešimir Macan na N1.

