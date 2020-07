MACAN I VIDOVIĆ KRIŠTO SVAĐAJU SE JOŠ OD SINOĆ: ‘On je ovisni, a ne neovisni stručnjak’, ‘Ona je guja iz Šume Striborove, ima zlu dušu’

Vidović Krišto kazala je da je Macan ‘ovisni’ stručnjak iako ga mediji predstavljaju kao neovisnog, dok je on za nju rekao da ‘ima lijepo lice, ali zlu dušu’

Nastavlja se prepucavanje novoizabrane saborske zastupnice Domovinskog pokreta Karoline Vidović Krišto i komunikacijskog stručnjaka Krešimira Macana, započeto u ponedjeljak navečer u HRT-ovoj emisiji “Otvoreno”. Macana su iziritirale neke tvrdnje Vidović Krišto izrečene u “Otvorenom” pa je, nazvavši Vidović Krišto “spodobom” demonstrativno napustio studio.

Jutros je, pak, kazao kako nema namjeru ispričati joj se te je nazvavši “ženskim Glasnovićem” u budućem sazivu Sabora.

‘Macan je ovisni, a ne neovisni stručnjak’

U međuvremenu se o ovom incidentu oglasila i Vidović Krišto kazavši kako je “nije briga što Macan govori” te da ima potrebu govoriti o kršenju Ustava odnosno neustavnom preuzimanju vlasti, o čemu je i sinoć govorila u “Otvorenom”.

“Sve ostalo je bacanje dimnih bombi i stvari kojima se skreće pozornost s biti, a to je da imamo neustavno preuzimanje vlasti što je lakrdija. To je tema s koje se stalno pokušavalo skrenuti. Pozivam vas da tome posvetite pažnju jer je to preozbiljna tema da bi se preko toga prelazilo, jer imate vladu koja je organizirana banda”, kazala je Vidović Krišto za 24 sata.

Macana je nazvala “ovisnim” stručnjakom, iako ga se, kaže, predstavlja kao neovisnog.

“Sustavno ga se u javnosti predstavlja kao neovisnog, a radio je za Andreja Plenkovića i danas surađuje s državnim tvrtkama. Kad sam krenula to govoriti on je ustao. Ljudi koji se ne mogu suočiti s vlastitom koruptivnosti posežu za ideologijom. Mene ideologija ne zanima. Mene zanima istina”, poručila je Vidović Krišto.

‘Ona ima lijepo lice i zlu dušu’

Na njezinu reakciju ponovno je reagirao i Macan koji Vidović Krišto namjerno zove “Vrišto”.

“I dalje stojim iza svega što sam rekao. Nisam izgubio živce i to je najpristojniji opis koji sam za nju mogao naći. Gospođa Karolina Vidović Vrišto, ženski Glasnović, došla je u emisiju s jasnim planom što će reći, bez obzira na to što drugi govore. Nikakav dijalog kod nje nije došao u pitanje niti je bio moguć i ja sam zato bio spreman. Čim je ušla u studio u 21.59, bez da je ikoga pozdravila, samo je sjela s pripremljenim papirom što mora reći. Meni je bilo jasno da od emisije neće biti ništa”, kazao je.

Macan kaže kako s njom “nema dijaloga”.

“Ona je krenula vrijeđati, ad hominem. S njom nema dijaloga. Ona ima lijepo lice i zlu dušu. Predugo je poznajem, znam kako radi s ljudima i koliko je puna nepoštovanja prema drugim ljudima i netolerantna te savršeno izvodi taj pasivno agresivni razgovor. Ona je guja iz Šume Striborove, koju je opisala Ivana Brlić Mažuranić. Želim sreću kolegama u Saboru. Sve što je pričala kako se bacalo u jame, tako bi i ona sa svojim protivnicima samo da joj se da prilika”, kazao je Macan za 24 sata.

Kaže kako je u jednom trenutku “gospođa Vrišto preuzela vođenje emisije” te da ju je “poslušao, jer je vrlo poslušan s luđacima”, a potom izašao “u trenutku kad je to bilo najbolje za nju i za njega”.

