MACAN ANALIZIRAO KANDIDATE ZA GRADONAČELNIKE, OTKRIO JE NA KOGA BI SE KLADIO: ‘Programi uopće nisu važni’

Mjesec dana prije lokalnih izbora zbivanja u kampanji prokomentirao je komunikacijski stručnjak Krešimir Macan

Do lokalnih izbora ostalo je mjesec dana, a šanse najzvučnijih kandidata prokomentirao je komunikacijski stručnjak Krešimir Macan. On drži da programi na lokalnim izborima uopće nisu važni. “Morate ga imati. Kad ga nemate mogu vas prozivati, a kad ga imate, nitko ga ne čita”, poručio je Macan u RTL Direktu.

No, kakvi god programi bili, često se svode na nuđenje novca. “Kerum je svojevremeno nudio božićnice, on ih je isplaćivao sve četiri godine i on je dobio te glasove. Dakle, Vesna Škare Ožbolt vjerojatno gađa na tu stariju populaciju. Već se daje dosta novca za djecu, tako da nije to neće biti neka presudna razlika. Može se konkretno pokušati kupiti s nekom mjerom, no to sve skupa košta. Dok je primjerice problem komaraca u Osijeku vrlo konkretna stvar. Tko riješi komarce, taj je gradonačelnik”, komentirao je Macan.

Dosadna, nevidljiva i mirna kampanja

Kampanju smatra dosadnom, nevidljivom, mirnom… “Mislim da je najveća dilema Vukovarsko-srijemska županija. Tamo nitko ne zna tko će dobiti. Postoji pretpostavka da će Penava biti favorit za gradonačelnika, a bitka je za župana”, prognozira stručnjak te dodaje da je Kerum jedan od favorita za drugi krug u Splitu, za razliku od Siniše Vuce. “Pored Keruma ne možete imati dva Keruma”, našalio se Macan.

HDZ-ov kandidat je favorit u Osijeku, ali ne i u županiji. U Rijeci je, pak, puno kandidata, a gužva je i za ulazak u drugi krug. “Formiraju se pozicije, hoće li tko uspjeti preskočiti koga. Imali smo Marina Miletića koji je bio dugo drugi, a sad izgleda da je otišao, prema zadnjim istraživanjima niže. Miletić je imao negativnu kampanju i na istom spektru su ga lupali. Te su zasigurno prouzročili taj dramatičan pad”, prokomentirao je Macan situaciju u Rijeci.

Bitka za Zagreb

Macan vjeruje da je ulazak u drugi krug Tomislava Tomaševića sigurna oklada. “Vrlo je izgledno da bi on mogao dobiti. Pitanje je tko će s ovog drugog spektra doći i tko bi mogao okupiti desnicu. Ja bih se kladio na Vesnu Škare Ožbolt i Jelenu Pavičić Vukičević, jer one nisu tipične političarke. Filipović je sada kandidat koji će proći, ali on ne može okupiti tu širinu da bi potukao Tomaševića. On možda prođe u drugi krug, ali nije favorit u drugom krugu. Sjetimo se Sandre Švaljek. Ona je mogla dobiti Bandića, da je prošla drugi krug”, kazao je Macan.

Smatra da bi jedna od dvije kandidatkinje mogla i pobijediti u drugom krugu. “Svi znamo da postoji kandidat HDZ-a koji je rekao da ćemo otvoriti tvornicu cjepiva za rak. Meni je trebalo pet dana da shvatim što je rekao”, komentirao je Filipovića.

Treba doći do birača

HDZ-ov kandidat doživio je već puno konfuzija, no prema zadnjim istraživanjima njegove šanse su porasle. Macan ističe da svi kandidati misle kako građani znaju da su oni kandidati, no u Zagrebu je gotovo 600.000 birača i do njih se treba doći. Zato se, recimo, Škoro odlučio fokusirati na – parkiranje.

“Nije to nešto dramatično što će promijeniti percepciju. To će na kraju svi nuditi jer je se promet mora riješiti. I ovo je jedan od prijedloga”, rekao je Škoro. No, Macan naglašava važnost kampanje. Uspjeh ovisi o tome hoće li biti međusobnih napada, hoće li netko pogriješiti ili će krenuti negativna kampanja. Miletić trenutno, po njegovi mišljenju, radi najbolju online kampanju jer je influencer, ali to nije dovoljno, već je potrebna širina.

