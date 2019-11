‘MA KOJI ŽIVOT, MA KOJI TEATAR…’ Vakula upozorio na dolazak novih problema: ‘Opet stižu nevolje, ponegdje i ekstremne. Budite na oprezu!’

Vremenske neprilike ponovno će biti izraženije od petka, najprije zbog ponovnog jačanja juga, a zatim i zbog sve češće kiše koja će za vikend i početkom idućeg tjedna biti i obilnija te dodatno povećati već ionako iznadprosječno velike količine u mnogim dijelovima Hrvatske

“Ma koji život, ma koji teatar”, možda su neki pomislili proživljavajući i sanirajući mnogobrojne posljedice nevremena prošlih dana, a i komentirajući odlazak velikana hrvatske kulture i teatra čak dva dana za redom. A životu i vremenu, svojevrsnom svakodnevnom teatru, valja nam se prilagođavati i dalje. Pritom se mogući novi tužni odlasci ne mogu prognozirati, ali se zato za vrijeme u četvrtak može gotovo pa tvrditi kako slijedi predah i od česte, gdjegod i obilne kiše, i od jakog i olujnog vjetra. Na žalost – samo kratkotrajno”, započinje meteorolog HRT-a Zoran Vakula vremensku prognozu za sljedeće dane.

Problemi u petak

No, nove nevolje prijete već od petka, upozorava Vakula, najprije zbog ponovnog jačanja juga, zatim i zbog sve češće kiše, za vikend i početkom novoga tjedna i obilnije.

Dodatno će se povećati ionako već u mnogim krajevima iznadprosječno velike količine, ne samo za dosadašnji dio studenog, već i ponegdje i veće od prosječnih za cijeli mjesec. Dobro je biti na oprezu zbog vjerojatno daljnjeg povećajna vodostaja, upozorio je Vakula.

Vremenske prilike u Hrvatskoj ovih su dana izuzetno nepovoljne, a na Jadranu ponegdje i ekstremne. Sutra će, pak, ipak biti vedrije, s manje oborina i slabijim vjetrom.

Upaljen Meteoalarm

Upozorenje žutog stupnja upaljeno je za Istru, Kvarner i cijelu Dalmaciju s otocima. Prijeti jako i olujno jugo koje bi moglo biti opasno.

U četvrtak manje kiše i vjetra, ali svježije

Prema prognozi HRT-ovog meteorologa Tomislava Kozarića, u Slavoniji, Baranji i Srijemu vjetar će u četvrtak oslabjeti i uglavnom će biti bez kiše, a djelomice će se i razvedriti. Ujutro mjestimice magla, ali bit će svježije nego u srijedu, uz dnevnu temperaturu nižu od 15 °C, a jutarnju ispod 9 °C. Još hladnije jutrosutra nas čeka u središnjoj Hrvatskoj, osobito na sjeverozapadu. Uz umjereno do pretežno oblačno vrijeme, ponegdje još može biti malo kiše ili rosulje, a ujutro mjestimice magla. Najviša temperatura od 8 do 10 stupnjeva Celzijevih.

U gorju i na sjevernom Jadranu umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom, uglavnom u drugom dijelu dana, a ujutro po kotlinama mjestimice magla. Vjetar u gorju slab, na moru slaba i umjerena bura, a u drugom dijelu dana jačanje juga i porast valovitosti mora.

U Dalmaciji će jačati jugo

I na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije povremeno kiša, pa i u obliku pljuska, a ponovno će jačati jugo, osobito prema kraju dana. U noći i ujutro na sjeveru prolazno slaba do umjerena bura. More malo i umjereno valovito. Najviša temperatura od 14 do 18 °C, a najniža od 7 °C u Zagori do 14 °C na otocima.

Na krajnjem jugu Hrvatske temperatura ujutro od 12 do 16 °C, a poslijepodne oko 18 °C, uz promjenljivo oblačno vrijeme. Mjestimične kiše bit će uglavnom u provom dijelu dana. Puhat će većinom umjeren jugozapadnjak i jugo, koje će navečer jačati. More umjereno valovito.

Od petka opet više vjetra i kiše

HRT-ov meteorolog Tomislav Kozarić prognozira da će u petak u unutrašnjosti biti podjednako kao u četvrtak ili uz ipak češću jutarnju maglu po nizinama, te danju malo toplije. Tijekom vikenda i početkom novoga tjedna umjereno do pretežno oblačno, osobito na zapadu s povremenom kišom, mjestimice i obilnijom. Na istoku najmanje kiše, u petak i suho, te najtoplije, uz najviše sunca. Zapuhat će slab i umjeren jugoistočni vjetar.

Na Jadranu u danima koji slijede vrijeme ponovno većini nepovoljno. Povremeno kiša, pa i pljuskovi s grmljavinom, mjestimice i izraženiji, najprije na sjevernom dijelu, a do kraja tjedna i početkom sljedećega i na južnom dijelu. Jugo jako i olujno. Stoga će, upozorava metoerolog Kozarić, i dalje biti svakodnevnih upozorenja, ali vjerojatno ne kao u utorak i srijedu.