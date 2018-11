MA KAKVO SUĐENJE, EVO KAKO BI KIĆO UZVRATIO OSUĐENOM BEĆARU: ‘Ona to na dužnosti baš i ne smije, ali…’

‘Bećarac ‘Ej da mi je milicajca povući za jajca’ pjevao sam u bivšem sustavu pa se nitko nije uvrijedio, svi su se smijali, i milicajci…. Suđenje je ovo bećarcu i Slavoniji, netko nam drži moralne prodike’, kaže Kićo Slabinac komentirajući presudu bećarcu, odnosno Čalkoviću

Slučaj Bećarac pomno su pratili i oni izvođači koji ga i pjevaju, a među njima i Šima Jovanovac i Krunoslav Kićo Slabinac.

Jovanovac pojašnjava kako je bećarac nikad završena pjesma, aktualna u vremenu, može je pjevati svatko a postoje “ljubavni, politički, satirički i oni erotski koji su i potencija za povećanje nataliteta roda.”

“Treba uvijek znati mjeru i kome su adresirani, ako se ne radi o natpjevavanju. Dugo pjevam i uvijek sam pokušavao biti prilagođen mjestu, prilikama i slušateljima mojih izvedbi”, kaže Šima.

STIGLA PRESUDA PROSTOM BEĆARU IZ SLAVONIJE KOJI JE UVRIJEDIO POLICAJKU: Platit će visoku kaznu

Bećarac za policiju

Slabinac kaže da u slučaju kada postoji verbalni delikt svatko može za sve tužiti svakoga te da je u suprotnom to apsurdno. “Bećarac ‘Ej da mi je milicajca povući za jajca’ pjevao sam u bivšem sustavu pa se nitko nije uvrijedio, svi su se smijali, i milicajci. A koliko sam vidio na snimci, to isto su cure otpjevale jednom policajcu i vidilo se po faci da mu se to svidjelo! Bećarac provocira i traži odgovor, ali nikako ne traži takav odgovor. Suđenje je ovo bećarcu i Slavoniji, netko nam drži moralne prodike. To je nekada davno činio i Antun Reljković, pa nije uspio… Nije ni policija nedodirljiva”, kaže Slabinac za Večernjak.

‘Aoj, mali, ne fali se mnogo, ja ti došla…’

Prisjetio se kako je i sam jednom kasnio na koncert iz nekih tehničkih razloga pa da su mu žene zauzvart zapjevale: “Aoj, Kićo, svaka bi ti dala, al’ smo čule da ti buđa mala”.

“Ako je policajka smatrala da je sporni bećarac upućenj njoj, trebala je samo odgovoriti “Aoj, mali, ne fali se mnogo, ja ti došla, a ti nisi mogo’. Ona to na dužnosti, jasno, baš i ne smije, ali nije trebala ni odgovoriti tužbom”, njegov je stav.