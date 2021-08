Najveći distributer informatičke tehnologije u regiji, zagrebačka M SAN grupa, odlučila je objaviti korporativnu obveznicu. Njome su iznenadili tržište, ali i privukli ulagače izvan kruga banaka te u svega dva sata prikupili traženih 200 milijuna kuna.

No, nisu stali samo na tome, već su najavili i IPO, odnosno izlazak na burzu. O tome se inače govorilo u kontekstu Rimac Automobila, Ericssona Nikole Tesle i Spana, no ovo bi bilo rekordno listanje na burzi, jer M San Grupa ima veće prihode.

IT sektor može još napredovati

Tu poveznica s drugim domaćim visokotehnološkim kompanijama ne prestaje, jer kompanija gradi i novu tvornicu. O svemu tome je za Novac.hr govorio predsjednik uprave M SAN grupe, Miroslav Huzjak.

"Kroz konzultacije s aranžerima izdanja, Zagrebačkom, Privrednom i Erste bankom, procijenili smo da bi prva polovina ove godine mogla biti pogodna za uspješno provođenje izdanja korporativnih obveznica što se i dogodilo. Prikupljenih 200 milijuna kuna namijenjeno je reprogramiranju postojećih kratkoročnih i dugoročnih obveza te za investicije i obrtni kapital potreban za nastavak razvoja poslovanja, prvenstveno kroz daljnja ulaganja u digitalizaciju poslovnih procesa, razvoj vlastitih brendova te daljnje jačanje logističkih kapaciteta i otvaranje novih", istaknuo je Huzjak te naglasio da postoji i M SAN grupacija, koja uključuje i niz drugih poslova, a ne samo IT. Dodao je da bi i dio grupacije mogao ući u IPO.

Pozvao je i druge domaće kompanije da krenu s IPO-om, jer velik dio njih već ima svoje mjesto na svjetskoj sceni, a ovako bi mogli još više napredovati.

"M SAN posluje globalno i ono što primjećujemo je da između mnogih kompanija u Hrvatskoj i onih vani nema razlike u radu i kvaliteti, ali ima u pristupu kapitalu. Zapadne tvrtke tu su u znatno boljoj poziciji. No, nije to više pitanje bankarskih kamata, jer razlika je sad mala. Razlika je u tome koliko hrvatske kompanije mogu potegnuti kapitala za svoj organski i rast kroz akvizicije. Zapadne tvrtke tu su u prednosti. Zato je važna burza", objasnio je Huzjak.

Čudan izlazak na tržište kapitala

Infobip je na tržište kapitala izašao kroz investiciju fonda, Rimac kroz investicijske runde, a SPAN dijeljenjem dionica menadžmentu i sudjelovanjem u programima na Londonskoj i Zagrebačkoj burzi. M SAN grupa krenula je čudnim putem - obveznicom. No, za to su imali dobar razlog.

"Željeli smo prvo vidjeti kako će tržište reagirati, hoće li nas prepoznati i honorirati trud i rezultate koje kao kompanija ostvarujemo već dugi niz godina. Hrvatsko tržište kapitala je specifično, a mi na njemu kao izdavatelj nismo bili aktivni zadnjih desetak godina. Stoga smo željeli osigurati što veću vidljivost prema potencijalnim investitorima te povećati vjerojatnost uspješnog izdanja. Sa sve tri banke uspješno surađujemo pa smo taj odnos samo nadogradili", naglasio je predsjednik uprave M SAN grupe.

Lider u e-mobilnosti

Osvrnuo se i na poslovne planove. Istaknuo je da žele biti tržišni lider u e-mobilnosti te da već razvijaju vlastiti brend MS Energy i pod tim imenom već nude električne romobile i bicikle. Tako je otkrio i da grade novu tvornicu.

"Ulažemo u vlastiti pogon za sklapanje električnih bicikala, prvenstveno za potrebe vlastitog brenda, no u budućnosti i za druge robne marke u regiji i Europi. Planirani godišnji kapacitet novog pogona bit će 50.000 komada električnih bicikala ili romobila. Ovaj je izračun baziran na radu proizvodnje u dvije smjene po osam sati za što planiramo zaposliti nove djelatnike u proizvodnji", rekao je Huzjak.

Dodao je da se ne planiraju zadržati samo na tome, već i proširiti gamu električnih vozila. "Trendovi u svijetu, prvenstveno u EU kreću se u smjeru e-mobilnosti u svim segmentima. S druge strane u Kini već postoje laka vozila čije se cijene kreću ispod 5000 dolara. Mi smo se za sada fokusirali na bicikle i romobile, no ubuduće planiramo proširiti paletu proizvoda i na takva, laka i cijenom pristupačna električna vozila i to će nam biti sljedeći fokus u razvoju MS Energya", otkrio je.

Time bi bili konkurencija Mati Rimcu, ali s druge strane tržišnog spektra. "Mi se ne možemo izravno uspoređivati s Rimcem koji proizvodi vrhunske električne automobile namijenjene vrlo malo broju zahtjevnih korisnika koji si to mogu priuštiti. Slično je i s električnim biciklima. Fokus M SAN Grupe je na razvoju proizvoda koji su dostupni svakom korisniku bilo da želi biti drukčiji, ekološki osvješteniji ili samo praktičniji. U paleti proizvoda koju razvijamo bit će modela i za one zahtjevne, ali isto tako i za korisnike koji samo žele kvalitetan proizvod za svakodnevno korištenje", objašnjava Huzjak.

Sve na jednom mjestu za partnere i kupce

Tvrtka je investitorima u njihove obveznice prezentirala i plan "izgrađene logističke infrastrukture s dosegom do krajnjih potrošača". Veliki se planovi kriju iza toga.

"Nećemo ići u maloprodaju, ali ćemo ići u optimizaciju naših procesa kako bi pomogli našim partnerima da budu još konkurentniji. To podrazumijeva mogućnost kupnje svih proizvoda koji im trebaju na jednom mjestu po konkurentnim cijenama. Pored toga, jednako je važno osigurati brzu i točnu dostavu do naših partnera, a kako smo rekli u budućnosti i do krajnjeg kupca. Tako planiramo otvoriti nekoliko logističkih centara u većim gradovima gdje će se moći i podizati roba, ali i dostavljati u i ime i za računa naših partnera do krajnjeg potrošača po uzoru na svjetske kompanije koje već imaju razrađenu last-mile logistiku", zaključio je predsjednik uprave Huzjak.