Svakog ljeta mediji prenose priče o objektima uz samu morsku obalu koji su, tko zna kako i na koji način, dobili dozvole za takvu gradnju. Što je radila inspekcija, nije poznato, ali u ovom slučaju s Visa, očito netko nije radio svoj posao.

Građani otoka su, naime, upozorili na Villu Kati u Visu koja se iznajmljuje na nizu oglašivačkih platformi kao luksuzna vila s privatnom plažom. Ova vila, da stvari budu gore, ima terasu koja siječe plažu te ide ravno u more. Nalazi se na adresi Ulica Vladimira Nazora 47, a jedini javno dostupan broj telefona povezan s oglasom nalazi se u Nizozemskoj, piše Morski.hr.

Tjedni najam u vrhuncu sezone stoji 10.500 eura

"Čitava vila potpuno je obnovljena u 2017. Ukupno, vila ima 9 prostranih i klimatiziranih dvokrevetnih spavaćih soba s prekrasnim pogledom na more, 7 kupaonica i može primiti do 18 gostiju. Svaka jedinica ima veliku terasu s panoramskim pogledom na more idealnu za uživanje u sunčanju i blagovanju, dok najveća terasa ima izravan ulaz u more i mogućnost veza za dvije jahte", piše u jednom od oglasa za najam luksuzne vile.

Isti se ovaj objekt na bookingu oglašava pod dva različita imena - Seafront Villa KATI i Villa Sunset Water. Domaćin se predstavio kao Damian, a pohvalio se i kako je vila obložena istim kamenom kao i fasada Bijele kuće.

Nudi i vezove za dvije jahte

"Četiri kata Vile potpuno su obnovljena i obnovljena 2017. godine nakon izgradnje 2000. Postoje 4 izvrsna apartmana integrirana u jednu Vilu, zadržavajući privatnost svakog dijela. Svaka spavaća soba ima prekrasan pogled na more, a svaki apartman ima veliku terasu s pogledom na more za uživanje u sunčanju i objedovanju na otvorenom. Potpuno opremljeni apartmani s udobnim krevetima i klimom poslužit će vam kao privremeni dom u srcu antičkog dijela Visa. Vila Sunset Water ima 540 m² prekrasnog unutarnjeg prostora i 310 m² terasa s pogledom na more, uključujući 225 m² privatne terase / plaže koja se proteže sve do mora omogućavajući izravan ulaz u more preko stepenica za plivanje i mogućnost do vezova za dvije jahte", piše na oglasu.

Posebno je istaknuta "privatna plaža" kao posebna prednost vile, čime se turisti dovode u zabludu, pod uvjetom da se se zakon ispravno tumači.

Čini se kako ovdje ima posla i inspekcija i Lučka kapetanija. Zasad se još nitko nije oglasio.