LUKŠIĆ UPOZORIO: ‘Primamo sve veći broj mlađih bolesnika, bez značajnijih komorbiditeta, a razvili su teže kliničke slike’

U KB Dubrava trenutno traju pripreme za zbrinjavanje pacijenata koji ne boluju od koronavirusa u druge zagrebačke bolnice te mobilizacija osoblja iz drugih bolnica, no v.d. ravnatelja Ivicu Lukšića brine veći broj COVID-pozitivnih pacijenata s težom kliničkom slikom te mladih

Vršitelj dužnosti ravnatelja KB-a Dubrava Ivica Lukšić izvijestio je u ponedjeljak da je u KB-u Dubrava dosad napravljeno oko 80 operacija kod covid bolesnika s drugim bolestima.”To znači da zbrinjavamo sve kirurške bolesnike koji imaju covid, ali imaju i neku drugu bolest kojoj treba kirurško liječenje. Imamo dvije operacijske dvorane koje su posebno opremljene za takve uvjete”, rekao je Lukšić za Dnevnik HRT-a, dodavši da broj takvih pacijenata raste.

LUKŠIĆ UPOZORAVA NA MOGUĆI NEDOSTATAK OSOBLJA U KB DUBRAVA: ‘Očekujemo povećani pritisak na bolnički sustav’

Akcija zbrinjavanja ostalih bolesnika

Lukšić je izvijestio da je zadnjih dana u fokusu Ministarstva zdravstva zbrinjavanje ostalih ne-covid bolesnika koji su do sada “gravitirali” bolnici u Dubravi i da je u tijeku akcija organiziranja njihova zbrinjavanja u druge zagrebačke bolnice i domove zdravlja. Koordiniraju se liječnici koji nisu direktno angažirani za liječenje covid bolesnika, pa će svoje usluge moći obavljati u drugim zagrebačkim bolnicama, dodao je. “U tijeku su tehničke pripreme. Nije to tako jednostavan proces. Vjerujem da će do kraja tjedna biti točno naznačeno koje specijalnosti, koji liječnici će ordinirati i u kojim zagrebačkim bolnicama”, najavio je Lukšić.

U KB-u Dubrava jutros je bilo 340 covid pozitivnih bolesnika, dok je ukupni kapacitet bolnice 625. Također od 71 intenzivnog kreveta, 60 ih je popunjeno. “Ono što vidimo u posljednjim danima je veći broj bolesnika s težom kliničkom slikom. I to je važno naglasiti jer covid bolest nije rezervirana samo za starije i za one opterećene drugim komorbiditetima”, istaknuo je Lukšić.

PUNO 30-GODIŠNJAKA SE LIJEČI U KB DUBRAVA: Ravnatelj otkrio: ‘Nama je iskopčao struju netko tko jako dobro zna gdje to stoji.

Sve veći broj mladih bez komorbiditeta

Zadnjih dana i tjedana imamo sve veći priljev bolesnika mlađe dobi, bez značajnijih komorbiditeta, a razvili su teže kliničke slike, rekao je. Nakon prosvjeda u bolnici, promjene vodstva i nasilnog prekida opskrbe električnom energijom, Lukšić je rekao je da je pred njima puno izazova, ali da je situacija bolja. “Mislim da je komunikacija izravnija i među našim osobljem, da su se stvari složile na mjesto i na dobrom smo putu. Nije puno vremena iza mene, ali važno je naglasiti da sve ovo vrijeme osoblje ulaže enormni trud i napor da se omogući što kvalitetnije liječenje bolesnika”, pojasnio je.

