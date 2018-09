LUKAVI BIZNISMENI ZARAĐUJU NA NOSTALGIČNIM ISELJENICIMA: Na eBayu kilogram Cedevite 750 kuna, Čokolina 210 kuna…

Vrtoglave cijene imaju prodavači koji prolaze ispod porezne granice, a zarađuju na iseljenicima kojima masno prodaju domaće proizvode

Dok kilogram Cedevite u našim prodavaonicama stoji oko 40 kuna, oni koji su ga namjeravali kupiti preko eBaya za njega će morati izdvojiti znatno više. Naime, ondje se četiri kilograma prodaju za šokantnih 750 kuna. Iza prodaje dakako stoje hrvatski građani koji su se očito dosjetili kako zaraditi na sentimentalnim iseljenicima koji bi željeli utažiti žeđ za domaćim proizvodima.

No, to nije jedini zapanjujuć primjer prodaje pa tako, primjerice, konzervirani “Podravkin” goveđi gulaš također prodaje po vrtoglavoj cijeni. Njegov paket od 24 konzerve stoji 1923 kune i 70 lipa s poštarinom. To je po konzervi 80 kuna. Isto proizvođač na ebay nudi i pršute, bakalare, pa janjeće koljenice, a za oko zapinje i slavonski kulen brenda “Todorić” za 787 kuna.

Pakiranje od 300 grama Kraševih keksa “Domaćica”, pak, košta 500 kuna. Zanimljivo je da se preko oceana i izvan EU zrakoplovom šalje i kulen. Primjerice “Podravkin” i to 6 komada od 300 grama prodaje se za 2250 kuna. Prodaje ga osoba sa sjedištem u Hrvatskoj. Profil korisnika broji tristotinjak oduševljenih recenzija kupaca. Nudi i “Fant” začin za punjene paprike i sarme s pristojnom cijenom od pedesetak kuna po vrećici.

Bespuća oglasnika i dalje zapanjuju

Korisnik nadimka “zeramar.2012” za pola kilograma Vegete traži 90 kuna, a u ponudi ima i “Čokolino” čiji je kilogram 210 kuna. Inače je njegova njegova virtualna trgovina jeftinija nego na stranaca, piše Slobodna Dalmacija navodeći da su kupci oduševljeni, vjerni i najavljuju ponovnu kupovinu.

Po bespućima oglasnika prodaju se i sadnice dalmatinske smokve, “Bronhi” bomboni, tu je i nezaobilazna Kraševa “Bajadera”, za 400 kuna od 500 grama.

Iako su lokalni prodavači brojniji, inozemni su od distribucije hrane poštom stvorili ozbiljan biznis. Primjerice, prodavač sa sjedištem u SAD-u, nadimka “parthenonfoodsstore”, broji 700 recenzija oduševljenih kupaca. Kod njega se može kupiti noga američkog janjeta koju po cijeni od 1687 kuna šalje u roku dva dana. Od hrvatskih proizvoda taj prodavač nudi 60 pakiranja od 100 grama jetrene paštete “Podravka” po cijeni 1575 kuna. “Podravkin” pekmez od šljiva inače je osam kuna, ali kod njega se nađe za doslovce nevjerojatnih 607 kn i pedeset lipa. Tegla ajvara je po istoj cijeni, tu su negdje i kiseli krastavci istog proizvođača.