Predsjednik Foruma mladih SDP Hrvatska Lovro Lukavečki gostovao je u studiju Net.hr-a gdje je komentirao probleme s kojima se susreću mladi u Hrvatskoj. Između ostalog, Lukavečki se osvrnuo i na studentsku populaciju. Jedan od gorućih problema kod studenata je i studentski smještaj kojeg nema dovoljno, a studenti koji studiraju u gradovima na moru često početkom sezone budu izbačeni iz svojih podstanarskih stanova jer njihovi najmodavci te iste stanove iznajmljuju turistima.

"Prije 3-4 mjeseca obilazili smo Hrvatsku te prezentirali stambene politike i politike koje se tiču studentskog standarda i uglavnom smo nailazili na iste probleme. U Dalmaciji je posebno bio naglašen taj problem", rekao je Lukavečki u studiju Net.hr-a.

"Problem je da vi kao student, ako studirate negdje u Dalmaciji, vaš najmodavac negdje u petom mjesecu ili prije kaže da stan želi iznajmljivati po ljeti te studenti moraju napustiti stan. Studenti se tada moraju snalaziti, a država ne nudi apsolutno nikakvu alternativu, a kao najmoprimcu, ne nudi nikakvu zaštitu", istaknuo je.

"Idemo u tom smjeru i sastavni dio samog SDP-ovog 'Plana za stan' je da se riješi zakonski okvir u tom pogledu i da se ponudi jasno u zakonskom okviru na koji način osigurati i najmoprimce i najmodavce. To je ključno rješenje", kazao je.

"Kao što sam rekao - vrlo jednostavno, nema tu puno kompliciranja bez obzira na to što bi HDZ želio svima nama pokazati da je to strašno komplicirano", dodao je.

Vlada RH nedavno je objavila nove mjere pomoći građanima uslijed krize i inflacije, a u kojima se našla i jedna mjera pomoći studentima. Na pitanje je li se toj skupini trebalo više pomoći, Lukavečki je istaknuo da su na to reagirali kao Forum mladih SDP-a Hrvatske još u listopadu prošle godine.

Nedovoljno za kavu

"Komentirali smo da su inflacija i kriza u Hrvatskoj posebno pogodili studente i studentice koji su sasvim sigurno ugroženi. Podijelili smo to na nekoliko područja koje smo aktualizirali i posebno naglasili. To je primjerice studentsko stanovanje gdje smo uočili velik problem", rekao je. U desetom mjesecu kada su došle rang liste za studentske domove, velik broj studenata koji su se prijavili studentski dom nisu bili primljeni. Lukavečki dodaje da kada se pogledaju analize EU, prosjek studentica i studenata koji žive u studentskim domovina je 20 posto, a u Hrvatskoj je to duplo manje.

"U tom pogledu ponudili smo vrlo jednostavna rješenja. Prvo je bilo kratkoročno, neka požarna mjera koja je bila usmjerena na subvencioniranje privatnog smještaja, jer vidimo da studenti koji nisu bili primljeni u studentske domove, morali su se snaći na tržištu koje je nemilosrdno i cijene stanova u Hrvatskoj rastu, pogotovo u velikim studentskim gradovima", kaže.

"Naš prijedlog je bio mjesečna subvencija od 500 kuna. Što je HDZ napravio? Oni su ponudili studentima 20 eura mjesečno subvencije za privatni smještaj. S tih 20 eura, Plenković nije mogao niti kavu platiti Ursuli kada je došla na početku godine", dodao je Lukavečki.

"Imali smo naš prijedlog da se dograde postojeći kapaciteti studentskih domova i izgrade novi studentski domovi. Taj problem posebno je naglašen u Zagrebu. Naglasili smo i problem studentskog rada - satnica je rasla, troškovi života su rasli, a oni su i dalje ostali na ograničenih 15 tisuća kuna u kontekstu zadržavanja porezne olakšice. Predlagali smo tada da se poveća na 36 000 kuna, jer je prema Državnom zavodu za statistiku taj iznos koji minimalno morate zaraditi godišnje da bi bili izvan rizika od siromaštva. Niti to nisu htjeli prihvatiti nego su povećali na 24.000 kuna, nitko ne zna uopće po kojoj logici su došli do tog iznosa", kazao je.

"U konačnici, jedna od ključnih stvari je ta studentska prehrana, gdje oni uistinu jesu povećali same subvencije, ali već godinama se vuče jedan te isti problem, a to je kvaliteta same prehrane", rekao je.

"U Nacionalnom programu za mlade studentski standard uopće nije detektiran kao problem, odnosno nisu adresirane mjere u tom smjeru. I to je velik problem. Mi smo vrlo jasno ponudili mjere, a njihove mjere su se svele na 20 eura mjesečno za subvencioniranje privatnog smještaja studentima što je sramotno", rekao je Lovro Lukavečki u studiju Net.hr-a.

Cijeli intervju pogledajte u nastavku.