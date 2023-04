U studiju Net.hr-a gostovao je predsjednik Foruma mladih SDP-a Lovro Lukavečki, koji je govorio o problemima s kojima se u današnje vrijeme suočavaju mladi u Hrvatskoj. Uvodno se osvrnuo na Nacionalni program za mlade koji je nakon dugo godina čekanja nedavno ugledao svjetlo dana te se nalazi na e-Savjetovanju, a za koji je Forum mladih prije nekoliko dana kazao da više sliči "seminarskom radu" nego ozbiljnom programu.

"Kada smo vidjeli ovaj program koji je izašao, nismo mogli vjerovati. Program je dosadan, bezličan, neinovativan i što je najgore, dugo ga se čekalo", rekao je ovaj mladi političar.

"1901 dan je Vlada ostavila mlade bez krovnog nacionalnog dokumenta, ključnog dokumenta za mlade", dodao je.

Lukavečki je istaknuo da su u kolovozu prošle godine pozvali sve predstavnike političkih pomladaka drugih stranaka te su zajedno upozorili na taj problem. Organiziran je i okrugli stol u Hrvatskom saboru gdje su pozvali relevantne stručnjake, predstavnike mladih i civilnog društva. "Nismo samo kritizirali, već smo bili izrazito konstruktivni. Uzeli smo primjere lokalnih programa za mlade u gradovima gdje SDP obnaša vlast, a koji su primjeri dobre prakse u provođenju takvih lokalnih programa za mlade i urudžbirali smo HDZ-ovoj državnoj tajnici Željki Josić te joj rekli da konzultiraju naše primjere dobre prakse i konačno izrade Nacionalni program za mlade", kazao je pa dodao da sada "u šestoj godini kada izgleda nisu imali izlaza, su pustili taj seminarski rad van".

'Nije ih briga za mlade'

Upitan koji su ključni nedostaci tog programa, Lukavečki je rekao da ih ima više i na više razina. "Prvo je u samoj pripremi tog programa. Formirana je određena radna skupina koja nije bila inkluzivna. Bili su uključeni samo oni akteri koji su bliski vladajućoj garnituri. Primjerice, mreža mladih Hrvatske kao platforma koja okuplja najveći broj mladih u Hrvatskoj, bila je isključena", upozorio je.

Rekao je da se program odnosi na razdoblje od 2023. do 2025., a oni ga u javno savjetovanje puštaju u ožujku 2023. godine. "Uzmite vrijeme koje je potrebno da prođe javno savjetovanje, uzmite vrijeme koje im je potrebno da se oni očituju na same komentare, a posebno uzmite u obzir aljkavost i sporost koju su do sada pokazali. Možemo biti sretni ako će to u saborskim klupama biti do kraja ove godine", kazao je.

"Oni predlažu program koji se odnosi na 2023. godinu, u drugoj polovici 2023. godine će ga usvojiti. Totalni apsurd, samo na toj bazičnoj razini. Da ne ulazimo u ostale stvari", dodao je.

"Taj program se potpuno nedovoljno dotiče stambenog pitanja kojeg mi u SDP-u i Forumu mladih posebno apostrofiramo jer vidimo da je ta situacija u potpunosti eskalirala. Ne dotiču se studentskog standarda koji je doživio eroziju u Hrvatskoj i na niskim je razinama. Ne dotiču se građanskog odgoja i obrazovanja", kaže.

Istaknuo je da se pokazalo da oni nisu uključili manjinske zajednice u sam Nacionalni program za mlade, kao niti LGBTQ mlade za koje sva istraživanja pokazuju da su posebno ugrožena skupina te da raste mržnja prema njima. "Čitav niz stvari - kultura, kreativnost, interkulturalnost, digitalna pismenost, umjetna inteligencija - sve je to zaobiđeno", rekao je predsjednik Foruma mladih SDP-a Hrvatske.

Lukavečki kaže da su vladajući prije nekoliko godina izašli s prijedlogom nacionalnog programa za mlade koji su povukli. "Zato smo na presici rekli da nas ne bi iznenadilo da ponovo to povuku. Prije dvije godine su nešto predložili i nakon kritika su program povukli iz javnog savjetovanja, sakrili negdje u ladicu u HDZ-ovom središnjem državnom uredu i nakon toga ni traga ni glasa. Onda su osnovali tu radnu skupinu koja se sastala dva-tri puta i došao je ovaj prijedlog koji imamo", rekao je.

Pojasnio je i zašto se toliko dugo čekalo na Nacionalni program za mlade. "Mi tu možemo tražiti različite razloge, opravdanja i slično, ali postoji vrlo jednostavno objašnjenje - njih nije briga. To pokazuje visoku razinu neodgovornosti i nebrige prema mladima. Nacionalni program za mlade u svojoj srži treba pokazati koja je vaša vizija razvoja Hrvatske u pogledu s mladima. HDZ to nema. Njihova vizija je da namiri svoje i to je vrlo jednostavna vizija koju oni imaju", rekao je.

Potpuna apatija među mladima

Upitan koji su neki ključni problemi s kojima se mladi susreću, rekao je da je to jedno od pitanja koje najčešće dobiva. "Najčešće političari kažu da je to stanovanje, zaposlenost, kvalitetno radno mjesto, dobar posao, obrazovanje, zdravstvo. Ali ja bih rekao da je jedna stvar ključna i da je to najveći problem u Hrvatskoj, a to je da su mladi potpuno izgubili vjeru da se išta može promijeniti", rekao je.

"U Hrvatskoj je među mladom generacijom zavladala potpuna apatija i to smatram jednim od najvećih problema. Mladi su izgubili vjeru u političare već odavno, izgubili su vjeru u institucije, izgubili su vjeru u neku bolju budućnost. Oni sebe više ne vide u Hrvatskoj i onaj tko će uspjeti to promijeniti u Hrvatskoj i napraviti taj klik da mladi doista počnu vjerovati da se nešto može promijeniti, taj će uspjeti promijeniti i društvo i situaciju u kojoj se nalazimo", smatra Lukavečki.

Osvrnuo se i na inflaciju i krizu koja ubija gotovo sve skupine građana u Hrvatskoj. "Inflacija nagriza sve dobne skupine, a posebno mlade koji su tu ugroženi, teže dolaze na tržište rada, teže nalaze kvalitetne i dobro plaćene poslove odmah u startu svojeg radnog vijeka. Tu imate čitav niz problema osim samog poskupljenja svih namirnica, ali i goriva te prijevoza što onemogućuje mobilnost mladih što je vrlo važno za samu mladu osobu", kazao je.

Kaže da su dobili statističke podatke za 2022. godinu koji govore o enormnom porastu broja studenata koji rade preko studentskog ugovora i još veći porast onih koji su prisiljeni svakodnevno raditi da bi si mogli osigurati i studiranje i življenje. "Kada pogledate istraživanja što studenti govore, često govori i da kroz taj studentski rad pomažu svojim roditeljima kući. Mi smo prisilili studente da se snalaze kroz studentske ugovore, da rade poslove da bi mogli uopće preživljavati. U tu situaciju smo se doveli i zato mi govorimo o eroziji samog studentskog standarda u Hrvatskoj", rekao je predsjednik Foruma mladih SDP-a Hrvatska Lovro Lukavečki.

Što je još rekao o temi stambene politike, studentskom stanovanju, SDP-ovom programu "Plan za stan" te izborima u Varaždinu, pogledajte u cijelom intervjuu.