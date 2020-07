LUKA JE PRAVI KARLOVAČKI HEROJ: Išao je na trening, vidio nesreću i pomogao mladiću: ‘To bi svatko učinio…’

Mladiću koji je doživio prometnu nesreću kod Autobusnog kolodvora u Karlovcu pomogla je nepoznata osoba, ali kasnije se saznalo tko je taj heroj

U petak se dogodila prometna nesreća kod karlovačkog Autobusnog kolodvora u kojoj je ozlijeđen mladić. Srećom, tom mladiću je u pomoć priskočila nepoznata osoba, izvukla ga iz automobila dok je mladić još bio u šoku te pozvala hitnu pomoć. Majka ozlijeđenog mladića neizmjerno je zahvalna osobi koja je pomogla njezinu sinu pa je pisala KAportalu kako bi izrazila svoju zahvalnost uz nadu da će se čovjek prepoznati.

“Tko god da jesi od srca ti se zahvaljujem. Ovakva djela samo potvrđuju da jos uvijek ima dobrih ljudi među nama.

Jedna neizmjerno zahvalna majka… Hvala od srca još jednom…”, napisala je majka, a u komentarima se brzo došlo do osobe koja je pomogla momku iz auta.

Luka Mlinac je mladi Karlovčanin koji je svom sugrađaninu priskočio u pomoć.

Skromni Luka: ‘To bi svatko učinio, barem bi morao učiniti…’

“Išao sam na trening i čekao na semaforu kad je došlo do prometne. Dečko je bio u kombiju i nastao je sudar. Ne znam je li lupio glavom u volan ili nešto, no aktivirao se vatrogasni aparat i kabina je bila puna bijelog dima”, prepričao je Luka jučerašnji događaj za KAportal.

Skromni Luka kaže da “nije to bilo ništa posebno” pa navodi da je brzo reagirao, zatrčao se do kombija te otvorio vrata kabine u kojoj se od dima ništa nije vidjelo. Govori da je izvukao vozača, no napominje da nije bio sam jer je tu bio i jedan gospodin za kojeg Luka pretpostavlja da je unuk vozača. Mladić kaže da je vozač sigurno bio u šoku od svega i da je možda malo lupio glavom pa bio ošamućen, no da je to normalno u toj situaciji.

“Ma tako bi svatko reagirao, barem bi morao reagirati i uvijek drugome pomoći u nevolji. Dali smo mu vode, pozvali hitnu pomoć i kad su oni došli ja sam otišao”, ispričao je Luka KAportalu, koji je inače sportaš te veliki ljubitelj borilačkih sportova.

Nakon što se saznalo da je on karlovački heroj, mobitel mu je ‘gorio’

Nakon što je izašla objava KAportala sa zahvalom majke unesrećenog mladića, Lukin mobitel je jednostavno “gorio”.

“Bio sam na putu i nisam znao o čemu se radi, kad su samo počele stizati poruke. Kontaktirala me i majka unesrećenog i zahvalila se”, govori skromni mladić.

Luka je svojim primjerom pokazao da ipak treba vjerovati u ljude i njihovu dobrotu, a upravo to je i zaključak brojnih komentara ispod Facebook objave o ovom mladom junaku iz Karlovca.