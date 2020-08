LUKA JE MOŽDA I JEDINI HRVAT NA HAVAJIMA; Opisao život u Mauiju, ali i borbu s pandemijom: ‘Svaki dan je avantura, a ljudi imaju veliko srce…’

Kao, najvjerojatnije jedini Hrvat na Havajima, Zagrepčanin Luka otkrio nam je kako je živjeti i studirati u Mauiju te kako je ovo američko otočje dočekalo pandemiju koronavirusa

U Tihom oceanu smjestili su se Havaji, otočje koje pripada Sjedinjenim Američkim Državama i koje stoljećima svojom prirodnom ljepotom oduzima dah svakom posjetitelju koji se tamo nađe. Na Mauiju, jednom od havajskih otoka, već godinu dana živi Luka Kožić, 22-godišnji student iz Zagreba.

Ovaj mladi Hrvat studira na Sveučilištu Havaji (University of Hawai), a u havajske fakultetske klupe sjeo je preko stipendije neprofitnog Instituta u San Franciscu. Upisao je “Liberal Arts and Sciences major” koji opisuje kao “opsežan smjer koji obuhvaća različita područja iz umjetnosti i znanosti”. Kako kaže, Havaje je odabrao jer voli prirodu, no tu je bila i znatiželja za upoznavanjem života tamo. Od Lijepe naše do Havaja Luka je putovao čak dva dana. Budući da Luka doslovno živi na drugom kraju svijeta, ispričao nam je kako je tamo živjeti i studirati, ali i kako su se Havajci snašli tijekom pandemije koronavirusa. Isto tako, pokušao nam je dočarati život na Havajima fotografijama i videima.

“Neopisivo je lijepo iskustvo studirati na Havajima. Ono što sam bitno osjetio jest osjećaj pripadnosti i potpore. Podrška profesora, i količina resursa, prilika i tehnološka razvijenost je idealna za studiranje, zajedno sa prirodnim ljepotama koja okružuje kampus i okolicu. University of Hawai’i je najraznolikije sveučilište u cijelom SAD-u, a možda i u svijetu. Tu dolaze studenti iz Japana, Tajvana, i ostalih država unutar Pacifika, SAD-a, ali samo nekoliko iz Europe. Ipak, pretpostavljam da sam jedini Hrvat koji trenutačno studira na Havajima. Kao internacionalni student iz Hrvatske, osjetio sam veliku potporu havajskog Sveučilišta.

Unutar godinu dana sam dobio nekoliko stipendija zahvaljujući svojem izvanrednom prosjeku ocjena, a objavljeno mi je i nekoliko pjesma na fakultetskom Nā Leo magazine. Na Havajima je vječno proljeće i završne ispite sam polagao u japankama, zajedno sa ostalim studentima i profesorima. Ono što studiram mi je zanimljivo jer mogu sam birati predmete i učiti ono što me zanima, a neki od predmeta koje slušam idu od astronomije preko agronomije ili havajskih studija. Na fakultetu sam se u drugom semestru zaposlio kao instruktor matematike kako bih zaradio novce i pomogao drugim studentima, i također sam radio kao asistent u studiju za lončarstvo. Posebno je zabavno studirati matematiku na engleskom! “, započeo je mladić svoju havajsku priču.

Kako izgleda život na Mauiju?

Luka opisuje život na Mauiju kao romantičan, lijep i pun avanture. Ističe da je tamo hrana organska i egzotična te da postoji jako puno trgovina isključivo s vegetarijanskom i veganskom hranom poput primjerice Whole Foodsa. Zbog prirodnih ljepota kakve se ne mogu sresti u drugim krajevima svijeta, ovaj 22-godišnjak često se osjeća kao u filmu.

“Pješčane plaže sežu kilometrima i mnogo puta sam se osjećao kao da sam u filmu. Postoji mnogo zanimljivih lokacija za posjetiti, od ‘Iao doline koja je središte otoka i od važnog kulturološkog značenja, do Haleakalā vulkana s kojeg se vidi nevjerojatan pogled na izlazak i zalazak sunca iznad oblaka.

U slobodno vrijeme, osim studiranja i istraživanja otoka, pomagao sam beskućnicima i volontirao u različitim humanitarnim projektima. Za vrijeme početka pandemije Covida smo u sklopu s organizacijom ShareYourMana dostavljali hranu beskućnicima na tjednoj bazi, koji su bili najteže pogođeni, a i također smo organizirali smještaj za one kojima treba. Imao sam posebnu priliku sudjelovati u radu sa Havajskim Kahunama (Šamankama) u antičkim Havajskim hramovima. Također sam i upoznao različite poznate ljude. Jedan dan sam se vraćao sa plaže, bio je Dan Zahvalnosti, i sreo sam holivudskog glumca Owena Wilson na biciklu. Često kada bi me netko pitao otkuda sam, i kada bih odgovorio iz Hrvatske, rekli bi ‘wow, to je tako prelijepa zemlja’. Trenutačno sam na ljetnoj pauzi između semestra i vratio sam se u Hrvatsku kako bih posjetio obitelj i prijatelje”, govori mladić.

‘Havajci su ljudi punog srca, a moj fakultet se puno zalaže za prava studenata’

Za Havajce Luka kaže da su “nevjerojatni ljudi, punog srca” te da su puni poštovanja za prirodu i jedni za druge. Opisuje ih kao osobe duboko vezane za svoje porijeklo koje daju sve od sebe da pomognu zajednici te da uistinu podržavaju te vrijednosti, što je, kako Luka kaže, “puno značenje Alohe”. Što se tiče studiranja na Havajima, Luka je time oduševljen.

“Studiranje ovdje mi je odlično. Sveučilište je ogromno, s neopisivo puno resursa, načina za rad i vrsta učenja. Tehnološki i ekonomski je jako razvijeno. Neprestano dobivam vijesti i znam sve što se događa na sveučilištu i Havajima. Radi se sa stranim organizacijama i dostupni su različiti programi učenja. Često nam dolaze različit eksperti iz različitih krajeva svijeta pa drže seminare iz svog područja na kojima je studentima omogućeno sudjelovati. Osjećam ogromnu potporu svih profesora, kao i drugih studenata, a kao internacionalni student imam akademsku savjetnicu koju uvijek mogu bilo što pitati. Fakultet se jako zalaže za prava studenata. Fantastično je iskustvo biti u stranoj kulturi, okružen iz svih krajeva svijeta te učiti od njih”, opisuje Luka oduševljeno.

Pandemija koronavirusa na Havajima

Luka je otpočetka pandemije Covida bio na Havajima pa nam je ispričao kakve su se mjere provodile i jesu li se ljudi pridržavali socijalne distance. Prema podacima dostupnima na internetu, Havaji su službeno bilježili malo više od 3.733 zaraženih koronavirusom. Preminulo je 35 osoba, a konkretno u Maiju potvrđeno je 190 slučajeva zaraze te šest smrti. Kako Luka kaže, nije zamijetio da se nešto posebno promijenilo jer je on uvijek bio u prirodi i da je bez obzira na pandemiju ljudima bilo dopušteno kretanje plažama i plivanje “jer je to važno za zdravlje”.

“Ljudi su se pridržavali distance, bilo je uvedeno da okupljanja mogu biti najviše do 10 osoba. Kampus se odmah zatvorio i većina dućana se zatvorilo, osim prehrambenih i onih nužnih. Sve aerodromske linije bile su obustavljene osim jedne preko Hawaiian Airlines, i bilo je dopušteno putovati jedino ako je sasvim nužno. Pandemiji su pristupili s nevjerojatnom spremnošću, brzinom, ali i podrškom. Dobivao sam tjedne mailove s faksa za mogućnost pandemije jos od početka drugog mjeseca. Kada je pandemija nastupila, dobbivao sam svaki dan mailom i SMS-om poruke vezane za to i to od rektora sveucilista, guvernera Mauija, i slično”, prepričava Luka.

Kako je izgledalo studiranje tijekom pandemije?

Kada je po srijedi studiranje za vrijeme pandemije, Luka kaže da se fakultet odmah prebacio na online varijantu, što i nije bila toliko velika promjena s obzirom na to da se već dosta toga odvija preko maila i zasebnih programskih sustava sveučilišta. Navodi da su napravljeni dogovori s telekomunikacijskim kompanijama za besplatno korištenje interneta i to za one koji nemaju pristup internetu.

Studenti koji primjerice nemaju laptop, mogli su ga do kraja semestra posuditi od sveučilišta. Što se tiče predavanja, svaki profesor je, navodi Luka, drugačije isplanirao svoj sat. Otkriva nam da su se svi studenti snašli i dobili podršku. Isto tako, anketama se stalno provjeravalo kako studenti doživljavaju online nastavu i što se može poboljšati. Kaže da nitko od studenata nije bio zaražen, a Luku su pitali hoće li se vratiti “doma” pa nastaviti studirati online iz Hrvatske jer su se zatvarale granice s SAD-om. Odlučio je ostati.

“Neopisivo sam zahvalan što imam ovu nevjerojatnu mogućnost studiranja na Havajima i putovanja svijetom pa se nadam da će objava ovog članka biti inspiracija drugima”, kazao nam je mladić za kraj. Inače, Luka se trenutno nalazi u Hrvatskoj, no budući da je havajski student, tamo se vraća početkom drugog semestra te će ovaj pohađati online u svojoj domovini.

Luka je svoju ljubav prema Havajima uobličio u pjesmu “Where We Meet” koju želi podijeliti s javnosti, a ono što je napisao možete pročitati ovdje.

