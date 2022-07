Bivši predsjednik Hrvatskog sabora, Luka Bebić, gostovao je u RTL-u Danas, povodom otvaranja Pelješkog mosta. Tim se povodom osvrnuo na to kako je o mostu nekada davno govorio u Saboru, a tada su ga ironizrali, ismijavali, "govorili da je to naš Obrovac, a sad bi oni htjeli da su oni to napravili", tvrdi.

Bebić je, ne skrivajući ponos, rekao kako sada imamo most koji trajno i zauvijek rješava glavni problem jedne države koja je članica EU.

"Prešli smo granice, županije i države i EU i uspostavili kontinuitet koji omogućuje i pristup Schengenu", istaknuo je.

"Sanjao sam ga jer su naši Cresani na Gospu išli pa govorili kao bi bilo dobro da imaju most. Sanjalo se decenijama, ali sanjalo se nerealno jer mogućnosti graditeljstva bile su skromne, no došlo je vrijeme kada je to postalo realnost", govori nadalje Bebić dodajući kako je na Klubu HDZ-a 1994. godine predložio gradnju mosta, ali se s tim nije izlazilo u javnost zbog toga što granice nisu bile definirane. Franjo Tuđman je bio upoznat s tim, kaže, a rekao je da radimo na tome, ali da ne izlazimo u to.

Vjerovao je, kaže, i kada je Sanader dolazio na ovo mjesto, iako mosta nije bilo, a zaključio je razgovor riječima kako je sve narušila kriza.