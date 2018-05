LUFTHANSA USPOSTAVILA LINIJU FRANKFURT – ZADAR: Letjet će dvaput tjedno, evo koliko stoji karta

Zadar će subotom i nedjeljom biti povezan s jednim od najvećih europskih zrakoplovnih čvorišta i to po cijeni od 89 eura za povratnu kartu

Njemačka Lufthansa, najveći europski putnički zračni prijevoznik, u subotu je uspostavila liniju iz Frankfurta prema Zadru, koju će dvaput tjedno, subotom i nedjeljom, do 27. listopada održavati zrakoplovima Airbus A-319.

“Iznimno smo zadovoljni što je Zadar od danas povezan s Frankfurtom, jednim od najvećih svjetskih zrakoplovnih čvorišta. Činjenica da se to dogodilo upravo s Lufthansom, također jednom od najvećih europskih i svjetskih kompanija, čini nas ponosnima. Putnici iz Zadra imat će izravnu vezu s mnogim destinacijama u Europi i dalje prema destinacijama kao što su Hong Kong, Bangkok, Singapore, Tokio, Seul, Johannesburg , Buenos Aires, Rio de Janeiro, New York, Washington, Chicago, San Francisco, Toronto… Mi smo došli već do udjela Lufthansa Grupe od gotovo dvadeset posto u ukupnom broju putnika koji prolaze kroz zadarski aerodrom,” rekao je direktor Zračne luke Zadar Josip Klišmanić.

Viši direktor prodaje Lufthansa Groupe za Srednju, Istočnu i Jugoistočnu Europu Peter Pullem najavio je da će od ovog mjeseca ponuditi dodatne frekvencije na ruti od Munchena do Zadra.



“Zadar će subotom i nedjeljom biti povezan s jednim od najvećih europskih zrakoplovnih čvorišta i to po cijeni od 89 eura za povratnu kartu. Zrakoplovi Lufthansa Grupe prijevoznika Swissair, Austrian, Eurowings i Brussels lete u Zadar na 17 linija,” dodao je Pullem.

Zrakoplov Airbus A-319 dočekan je u Zadru atraktivnim „krštenjem” vodenim topovima, a putnici u dolasku i polasku dobili su prigodne darove.