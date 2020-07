STIŽU PROBLEMI: Oglasio se Vakula, još ništa od normalnog ljeta – jedan dan u tjednu bit će posebno nezgodno

Na Jadranu idućih dana pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće, ali bit će i gmrljavinskih pljuskova

HRT-ov meteorolog Zoran Vakula objavio je novu vremensku prognozu u kojoj navodi kako stabilno vrijeme još nećemo imati u Hrvatskoj.

“Kao i u subotu – i u topliju nedjelju će biti pljuskova i grmljavine, ali rjeđih, i to većinom u kopnenom području, ponajviše na istoku, dok će Jadran biti uglavnom suh, pa i pretežno sunčan. Umjerene i jake bure bit će u noći, ponegdje još i ujutro, a poslijepodne će zapuhati maestral.

Razmjerno će nestabilno u većini unutrašnjosti biti i u posvuda sunčaniji i topliji ponedjeljak, a u većinom sunčan i vruć utorak pljuskovi su mogući uglavnom u gorju.

U srijedu je vrlo velika vjerojatnost nove kratkotrajne promjene vremena s kišom, grmljavinom i osvježenjem gotovo diljem kopnenog područja i na sjevernom Jadranu, a u četvrtak pljuskova i grmljavine može biti i u južnijim krajevima… Do daljnjega ništa od stabilnoga ljeta!”, rezolutan je Vakula.

I u nedjelju nestabilno, ujutro uz buru, ali danju većinom toplije od subote

“U nedjelju će u istočnoj Hrvatskoj biti promjenljivo oblačno, mjestimice s kišom, uglavnom u obliku pljuskova, koji ponegdje mogu biti i obilniji. Vjetar većinom slab sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 15 °C, a najviša dnevna oko 24 °C.

U središnjoj Hrvatskoj malo viša dnevna temperatura zraka. U većini krajeva djelomice sunčano, ali sredinom dana i poslijepodne ponegdje može biti kratkotrajnih pljuskova, osobito u Podravini i Međimurju.

Na sjevernom Jadranu i u gorju barem djelomice sunčano. U unutrašnjosti Istre uz umjeren razvoj oblaka mogući su lokalni pljuskovi. Uz obalu će u noći i ujutro puhati umjerena i jaka bura, podno Velebita na udare i olujna, koja će prijepodne oslabjeti. More u početku umjereno valovito i valovito. Jutarnja temperatura zraka od 8 do 10 °C, uz obalu između 17 i 19 °C. Najviša dnevna oko 22 °C, na moru 26 do 28 °C.

Najviše sunčanog vremena bit će u Dalmaciji, gdje će dnevna temperatura zraka dosegnuti i 29 °C. U noći i ujutro uz obalu umjerena bura koja će oslabjeti, a prema otvorenom moru puhat će umjeren do jak sjeverozapadnjak.

Na jugu Hrvatske barem djelomice sunčano. U zaleđu Dubrovnika i Konavlima uz umjeren razvoj oblaka mjestimice može biti pljuskova i grmljavine. Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni. Najniža temperatura zraka od 18 do 21 °C, a najviša između 26 i 28 °C”

I u sljedećem tjednu nestabilno

“Na kopnu u ponedjeljak djelomice sunčano, ali ne i posve stabilno pa su povremeno mogući rijetki lokalni pljuskovi, i to uglavnom na istoku. U utorak pretežno sunčano i vruće, a u srijedu prolazno naoblačenje, mjestimice s kišom, pa i u obliku pljuskova, te manje osvježenje. Vjetar većinom slab.

Na Jadranu idućih dana pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. U srijedu na sjevernom dijelu uz umjeren razvoj oblaka lokalno će biti pljuskova i grmljavine. Ujutro će puhati burin, a tijekom dana maestral”, prognozirao je za HRT mr. sc. Dragoslav Dragojlović iz DHMZ-a.