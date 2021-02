Okupljenom mnoštvu ispred katedrale, s govornice obratila i Alemka Markotić, članica Nacionalno stožera Civilne zaštite koja je ranije, u više navrata, slična okupljanja u vrijeme dok su na snazi epidemiološke mjere, nazivala ‘bioterorizmom’

Ispred katedrale u Zagrebu, a povodom Stepinčeva, u srijedu je održana sveta misa za blaženog Alojzija Stepinca koju je predvodio zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić. No, mnogo zanimljivije, a i nevjerojatnije jest da se okupljenom mnoštvu, koje se natiskalo ispred katedrale, s govornice obratila i Alemka Markotić, članica Nacionalno stožera Civilne zaštite koja je ranije, u više navrata, slična okupljanja u vrijeme dok su na snazi epidemiološke mjere, nazivala “bioterorizmom”.

Slično okupljanje prije tri dana nazvala ‘bioterorizmom’

Danas ondje nije govorila kao epidemiologinja, nego kao vjernica.

“Po zagovoru blaženog Alojzija svojom providnošću prati one koji su na vlasti da promiču mir i jedinstvo te da ih mudrost križa i zrno koje umirući donosi plod poučava i nadahnjuje u zauzetosti za dobro svakog čovjeka, molimo te”, kazala je Markotić.

Prije tri dana, komentirajući okupljanja mladih pred Studentskim domom Stjepan Radić, na Jarunu i ispred HNK u Zagrebu, Markotić je apelirala na odgovornost.

“Svako neodgovorno ponašanje koje može doprinijeti ugrožavanju tuđeg života i zdravlja ima elemente bioterorizma koliko god ta riječ možda grubo zvuči”, kazala je tada.

‘Stepinac nosio i trpio utjehu te bio i ostao utjeha’

Zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić predvodio je u srijedu na Stepinčevo, s mnoštvom biskupa i svećenika svetu misu ispred Zagrebačke prvostolnice, poručivši da je blaženi Alojzije Stepinac trpio i nosio utjehu te je bio i ostao utjeha pojedincima i svemu hrvatskom narodu.

“Ovaj prostor ispred Katedrale na današnji dan, tijekom proteklih šezdeset i jednu godinu, nikada nije bio prazan”, rekao je kardinal Bozanić dodavši kako današnji prizor vjernika sabranih doziva u spomen vijest o Blaženikovu preminuću i odaziv Božjega naroda na sprovod u subotu, 13. veljače 1960. godine.

Vanjske okolnosti ‘proganjanja istine o Stepincu’ nisu se puno promijenile

Podsjetio je kako tada mnogi vjernici nisu mogli ući u zagrebačku Katedralu, neki nisu smjeli, a kao zanimljivost dodao je da su većinu sačuvanih fotografija okupljenih ljudi ispred Katedrale snimili pripadnici raznih komunističkih služba.

‘Osjećaj glede svetosti Stepinca nikada nije oslabio’

Kardinal Bozanić je ocijenio da se vanjske okolnosti ‘proganjanja istine o Stepincu’ nisu puno promijenile.

“Blaženi Alojzije Stepinac je u sebi sažeo povijest Crkve i hrvatskoga naroda jednoga razdoblja, te ima snagu simbola kao živi izraz života vjernika danas”, rekao je kardinal Bozanić.

Napomenuo je kako je tih dana, na vijest o smrti i sprovodu kardinala Stepinca, osjećaj veći od suojećanja usmjeravao ljude prema Krašiću i Katedrali. To je osjećaj vjernikâ (sensus fidelium) koji je više od osjećaja, rekao je kardinal Bozanić, dodavši kako je to ‘ona vjernička nit koja seže do apostola, i koja nas, glede blaženoga Alojzija, povezuje desetljeća. Naglasio je kako se taj osjećaj vjere (sensus fidei) pobuđuje i očituje u osjećaju vjernikâ (sensus fidelium), tako važnom u prepoznavanju svetosti, jer upućuje na izvorište takozvanoga “glasa o svetosti” (fama sanctitatis).

Taj osjećaj vjernika glede svetosti kardinala Stepinca, od samoga njegova preminuća, bio je snažan i nikada nije oslabio, rekao je kardinal Bozanić. Taj osjećaj vjernikâ susrećemo i večeras, osjećamo ga i za njega smo zahvalni; ne da bismo neprimjereno uzdizali jednoga čovjeka, nego zato što znamo da nas on uvijek iznova uzdiže i vodi nas prema Bogu, poručio je.

‘Vrijeme pandemije i potresa treba gledati kao milosno vrijeme’

Stepinac od trenutka nepravedne osude bio fizički udaljen, ali nikad bliži povjerenom mu narodu

Zagrebački nadbiskup smatra kako ovo vrijeme pandemije i potresa treba gledati kao milosno vrijeme povezanosti s Gospodinom, vrijeme koje nas jača i priprema za nova i dublja iskustva vjere i za susrete ljudskoga zajedništva.

“U vremenima u kojima se čini da smo udaljeni, u raznim oblicima izolacije, svetost je uvijek blizu”, rekao je, dodavši kako je i Alojzije Stepinac od trenutka nepravedne osude bio fizički udaljen od svojih vjernika, ali unatoč tomu nikada nije bio bliži povjerenom mu narodu i nikada nije tako služio.

Podsjetivši kako su mnogi primili pomoć od ljudi koji su ispisali važnu stranicu u našoj povijesti, zagrebački nadbiskup je Bogu zahvalio za sve današnje “heroje i glasnike kršćanske ljubavi”, a ponajprije za liječnike, medicinske sestre, tehničare, ljekarnike, njegovatelje, spremačice, prijevoznike, zaposlenike u trgovinama, policajce, vojnike, vatrogasce i druge službe spašavanja, brojne volontere, posebno mlade; zatim svećenike, redovnike i redovnice te mnoge druge koji su spremno priskočili u pomoć.

“Nimalo ne dvojimo da je nadahnuće za to svjedočanstvo mnogima dolazilo od Gospodina i zagovora blaženoga Alojzija”, istaknuo je kardinal.

Život i smrt blaženog Stepinca kao nadahnuće

Ne zaboravimo, poručio je Bozanić, koliko je osoba bilo nadahnuto životom i smrću blaženoga Alojzija da bi odgovorile na Božji poziv. Tko bi mogao nabrojiti svećenička i redovnička zvanja koja su bila nadahnuta, nošena i oblikovana svjedočanstvom svetosti blaženoga Alojzija, upitao je Bozanić. Dodao je kako Bog po Alojziju i danas poziva mladiće i djevojke da pođu putem svećeništva i redovništva ili da budu dobri supružnici, očevi i majke te da kao članovi društva ne uzmiču pred ideologijama koje zanemaruju vrijednost i dostojanstvo ljudskog života od začeća do naravne smrti, ljubav prema istini i pravdi, zauzimanje za obespravljene, potrebu za ljudskim uredbama koje poštuju Božje zakone?

Izrazio je uvjerenost kako svi dijelimo osjećaj svoje malenosti pred sadašnjim kušnjama, ali, istaknuo je Bozanić, i osjećaj veličine s Bogom, koja već vidi obnovljeni dom i naše Katedrale i našega Zagreba i njegove okolice, i naše Banovine, a ponajviše obnovljeni duhovni dom Crkve te cijele nam domovine Hrvatske.