‘LUD, ZBUNJEN, NORMALAN’ U SABORU: Kad su već zaglavili tamo u sitne sate, zašto se drže ovakvih ‘tema’?

Javnost nas gleda, zadržimo razinu rasprave, pozivao je Brkić koji je maratonsko zasjedanje Sabora zaključio pola sata poslije ponoći

Manje sam zakon, više sve druge teme, spominjale su se u utorak malo prije ponoći u saborskoj raspravi o konačnom prijedlogu novog Zakona o fiskalnoj odgovornosti, nisu pomogli višekratni pozivi predsjedavajućeg Milijana Brkića (HDZ) zastupnicima da se drže teme, dakle, zakona.

I na primjeru ovog zakona vidi se degradiranje Sabora, nama Plenković, Bačić i ostala ekipa idu progurati Marakeški sporazum na Odboru za vanjsku politku kad nitko ne zna da se to događa, ustvrdio je Nikola Grmoja (Most), očito imajući na umu da će spomenuti Odbor u četvrtak raspravljati o Izvješću o pregovorima o Globalnom kompaktu o sigurnim, uređenim i regularnim migracijama, tzv. Marakeškom kompaktu.

Dobro su ovo odradili, HDZ bilda demokršćanske mišiće na Zakonu o udomiteljstvu, a HNS liberalne mišiće, a ne raspravlja se da će se u četvrtak progurati Marakeški sporazum na Odboru za vanjske poslove”, rekao je Grmoja i najavio da će se Most tome suprostaviti.

Zašto hrvatski guverneri dobivaju nagrade?

Marin Škibola (NZ) upitao se zašto je guverener HNB-a Boris Vujčić nedavno dobio nagradu stranih kreditora, kao što je i bivši guverener Rohatinski dobivao nagradu?

“Daju mu nagradu oni koji ga drže i za koje radi, a radi za strane interese”, spremno mu je odgovorio Miro Bulj (Most).

Ines Strenja Linić (Most) upozorila je na slučaj Psihijatrijske bolnice Lopača u kojoj četiri subjekta “brišu ruke” od katastrofalne situacije u toj bolnici. Tko je odgovoran nitko, bolnica propada, liječnici i sestre imaju najmanje plaće, upozorila je zastupnica.

Neka tamošnji birači glasuju za HDZ i HNS, pa će dobiti novce, preporučio je Bulj.

Grmoja pak proziva Branka Bačića, sada predsjednika Kluba HDZ-a, da je 2009., kao ministar, otvarao tunel Ravča-Drvenik, a zastupnik Josip Borić bio pomoćnik ministru Božidaru Kalmeti kad su se farbali tuneli. To je odgovornost prema državi, narodu, ali evo i dalje vladaju Hrvatskom, ustvrdio je Grmoja.

Lud, zbunjen, normalan ili…

Činjenica, o kakvoj odgovornosti govorimo kad je Bačić četiri puta otvarao istu stvar, dodao je Bulj i poručio da bi ključ odlučivanja trebao biti u parlamentu, no da on ništa ne odlučuje, “sve se odlučuje kod Junckera, Macrona…”.

Buljeve rasprave naživcirale su Bačića. “Dok ste raspravljali zvao me prijatelj da je gledao seriju Lud, zbunjen, normalan, pa izašao van, onda mu valjda supruga promijenila kanal, tako da kad se vratio nije znao je li to nastavak serije ili prijenos iz Sabora. Rekao sam mu da to nije serija, nego rasprava o Zakonu o fiskalnoj odgovornosti”, izjavio je Bačić.

Bulj je uzvratio optužbama na račun HDZ-a, podsjećanjem na višestruko farbanje tunela, Fimi mediju… “Vi ste inače smiješni. Kažu ljudi da se samo smiju kad Vas gledaju. Da Vas gledaju kad im je do smijeha i da ne mogu vjerovati o kojim stvarima Vi pričate”, rekao je Bulj.

Uvrijedili ste i mene i članove HDZ-a, a kad vam se malo vrati odmah ste pogođeni humorom na vaš račun, poručio mu je Bačić.

Grmoja Bačiću predbacuje da se neprimjereno obraća zastupncima, pa HDZ-ovim zastupncima poručuje da “uživa gledati kako ih demolira Miro u 11, 42 sata, da ima najbolje trenutke u kasne noćne sate”. Zanimljivo, u tim se trenucima u sabornici nije nalazio nijedan SDP-ov zastupnik.

