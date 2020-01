LOVRO KUŠČEVIĆ UHVAĆEN U KRIVOLOVU? HDZ-ovac za sve okrivio ribare, oni bijesni; ‘Ministar ne govori istinu’

U Facebook grupi ‘Zaustavimo devastaciju Jadrana’ pojavile su se dvije fotografije na kojima ministar još 2016. godine pozira sa spornim ulovom

Nije tajna da je ministar uprave Lovro Kuščević strastveni ribič. Ovaj rođeni Bračanin često se putem društvenih mreža pohvali svojim ulovom, no čini se da tu i tamo tijekom ribolova prekrši poneko pravilo.

Naime, u Facebook grupi ‘Zaustavimo devastaciju Jadrana’ pojavile su se dvije fotografije na kojima ministar još 2016. godine pozira sa spornim ulovom. U oba slučaja moglo bi se raditi u najblažu ruku o nesportskom ribolovu, a u onom težem i o prekršaju za kojeg je zapriječena kazna i do 150.000 kn, piše Morski.hr.

Tako na jednoj od fotografija ovaj ministar s Brača ponosno drži dva igluna, dok na drugoj pozira neposredno uz uzgajalište ribe s dvije male orade.

I sve bi bilo dobro da su uz pretpostavku o posjedovanju dozvole za sportski ribolov, igluni dozvoljene duljine, te da su uz to ulovljeni za vrijeme natjecanja, za što je dodatno potrebna i još jedna posebna dozvola. Prema Naredbi o zaštiti riba i drugih morskih organizama, ulovljeni iglun smije biti dulji od 120 cm, ali kraći nikako. “Duljina svake od obje ulovljene ribe ribolovca Kuščevića zajedno s kljunom je upola manja”, upozorava Morski.hr.

Kazne i do 150.000 kuna

Kazne za ovaj prekršaj su doista visoke i kreću se između 10 i 150 tisuća kuna. “Ti igluni su ulovljeni izvan svih propisa i regula i za to bi nekom od nas oderalo kožu na sudu”, upozorava administrator Facebook grupe ‘Zaustavimo devastaciju Jadrana’ Damir Jerkov za Morski.hr.

Na drugoj fotografiji, pasionirani ribolovac Kuščević pozira s ulovom od dvije orade ili komarče. I njihova duljina prema istom Pravilniku trebala bi biti najmanje 20 cm, no neka ova dvojba i ne postoji, sporna je pozicija ulova. Ministar je zabacio štapove uz neposrednu blizinu uzgajališta, a sportski i rekreacijski ribolov na moru je zabranjen oko objekata marikulture.

Ministar, jasno, nije kriv

Ministar Kuščević se u izjavi za RTL Direkt ispričao tvrdeći, jasno, da nije on kriv.

“Nikad nisam lovio niti ulovio igluna. Radi se o fotografiji starijoj više od četiri godine, kad sam se fotografirao s ulovom jedne od ribarskih koća u Hvarskom kanalu, od koje sam kupovao ribu. Imaju li ili nemaju ribe potrebnu dužinu, uistinu ne znam. Žao mi je ako fotografija bilo koga vrijeđa. To nije bila moja namjera, pogotovo jer nikad nisam sudjelovao u ovom ribolovu niti posjedujem opremu za takav ribolov”, tvrdi HDZ-ov politički tajnik.

‘Ministar ne govori istinu’

Ribari s kojima su kolege s portala Morski.hr razgovarali gotovo u glas se slažu da je iglun riba koja u mreže ne skače i takva riba se lovi potpuno drugačije. Iako štapovi za ulov stoje iza ministrovih leđa, Kuščević tvrdi da je ribu kupio na koći.

“Mreža za koću ne može imati dozvolu za lov igluna već plovilo. Za lov igluna moraš imati posebnu dozvolu, a listu možete naći na Upravi za ribarstvo, ona je javna. Hrvatska ima jako malu kvotu za lov igluna. Ministar ne govori istinu jer se igluna koćom može eventualno uloviti (jako teško), ali dva igluna to je već teže. Ribar kad ulovi igluna, a princip je isti kao kod tuna on taj ulov mora obavezno prijaviti radi kvote. Uostalom, ministar bi trebao prvi ukazati na ribara ako je to istina, a ne slikati se”, poručuje jedan dugogodišnji ribar.