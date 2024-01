USKOK je otvorio istragu protiv Jurice Lovrinčevića, savjetnika bivšeg ministra Filipovića. Tereti ga se za trgovinu utjecajem i to zbog snimki koje su otkrile kako je pokušao izvući državni novac za oglašavanje.

Lovrinčević nije uhićen, ali je dobio rješenje o istrazi.

"Koristio je autoritet funkcija koje je obnašao kako bi osigurao da se sredstvima državnog proračuna ostvari financijski probitak za osobu od njegovog povjerenja s kojom je bio interesno povezan", naveo je USKOK u svom priopćenju.

Sve trebalo ići preko Fonda za zaštitu okoliša

USKOK Lovrinčevića sumnjiči da je u razdoblju od listopada do prosinca prošle godine planirao izvući novac iz državnog proračuna namijenjen reklamama i to preko Mreže TV, a sve je otkrio novinar Marin Vlahović. Lovrinčević je tražio da mu se zauzvrat isplati polovina iznosa.

U svom priopćenju USKOK otkriva da je sve trebalo ići preko Fonda za zaštitu okoliša koji je imao 90.000 eura. Doznajemo, riječ je o dvjema kampanjama: jedna o solarima za 60 tisuća i druga o energetskoj obnovi kuća za 30 tisuća eura. USKOK tvrdi, Fond o stvarnim namjerama nije imao saznanja. Sve se trebalo odraditi preko fiktivnih računa, no nikakav novac na kraju nije izvučen jer je sve stornirano.

Istraga nije obuhvatila čelnike državnih poduzeća

Vlahović nije iznenađen potezom USKOK-a. Sve je to logičan slijed događaja, kaže.

"Po meni, nije to nekakav dramatičan predmet, to je u osnovi model kako funkcionira Hrvatska", kaže novinar Vlahović. Neobično je što nitko od odgovornih ljudi iz državnih poduzeća nije obuhvaćen istragom. "Ljudi koji rade u državnim poduzećima ne mogu primati naloge samo na osnovu nečijeg autoriteta. To ne može biti opravdanje. Ako nešto nije tržišno opravdano, onda se to ne treba izvršavati, tome se morate suprotstaviti", dodaje.

U samo mjesec dana od izbijanja afere USKOK je ispitao sve aktere, pa i bivšeg ministra gospodarstva Davora Filipovića koji je danas bez komentara.

Lovrinčeviće je, kako je RTL ranije objavio, u svom iskazu istražiteljima poručio kako ništa nije uzeo za sebe i kako je samo htio pomoći Vlahoviću. Danas pred kamere nisu htjeli niti on niti njegova odvjetnica. Tvrdi, ostaje pri izjavi koju je dao na početku: kako nikad u životu nije uzeo ni proviziju ni mito i da je sve stekao uredno.

Rješenje o istrazi još nije pravomoćno. Zanimljivo, jedan je od rijetkih koji ga je dočeko na slobodi.