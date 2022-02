Savski nasip jedna je od rijetkih velikih zelenih oaza u gradu Zagrebu. Stoge je omiljeno mjesto rekreativaca, ali i vlasnika pasa koji na njemu uživaju svaki dan.

Idilu im kvari pokoji pucanj iz puške jer na tom istom nasipu kod naselje Savica lovci najnormalnije love fazane. Građanima logično nije svejedno, ali lovci kažu sve je to po pravilima i propisima, piše RTL.

Njihovo lovište udaljeno je jedan kilometar od prvog naselja te uvjeravaju da je njihov lov prošlog vikenda bio grupni i organiziran po planu Lovačkog društva. Ali ipak, nakon što su shvatili da ljudima nekako smeta kad im puške pucaju u blizini, odlučili su reagirati.

Umjesto zabrane table

Tako će postaviti table s lovačkim pravilima. Stanovnici Savice misle da table neće riješiti problem.

''Prijatelj je danas rekao da mu je par metara iznad glave nešto preletjelo i mislio je da je baš netko pucao. Lagano zona sumraka. Nije ugodno. Pa kome bi bilo ugodno da ti netko naoružan hoda, bilo što da radi'', rekao je Zagrepčanin Marko Jeftimija za RTL Direkt.

"Ako su to odmah tu uz neko naselje, kuće, stanovnike plašiti, to onda nije super i sve to treba preispitati'', rekao je Krešimir Subotić.

''Ako je dozvoljeno, dozvoljeno je. Sad recimo radi pasa, moja se boji pa onda baš ne bi bilo ugodno'', smatra Tajana Živković.

''Pa valjda su toliko pametni kad pucaju na fazane. Pa valjda fazana vidi negdje. Samo sam rekla mužu koji ima 90 godina neka se čuva, ali on je rekao da isključivo ovuda ide'', komentirala je Đurđica.

Totalna suprotnost

S druge strane, neki drugi lovci izvan centra Zagreba, točnije u u predgrađu, su za primjer svima.

Sesvetska šuma zatrpana je građevinskim otpadom, starim traktorskim i automobilskim gumama, madracima, krevetima, frižiderima i televizor. Pa je lovačko društvo tog područja ilegalnim smetlištima odlučilo stati na kraj, tako što su u šume postavili - kamere, i to njih gotovo 20.

No pitanje je koliko će kamere zaustaviti neodgovorne građane jer lovci kažu da su nekad i na licu mjesta uhvatili odgovorne. Čim bi ih opomenuli krenule bi svađe, a sve podnesene prijave, nisu urodile plodom. Za pomoć stoga ponovno mole nadležne.

''Trebalo bi se uključiti više institucija, komunalne, redarstvene službe da pokušaju na neki način ljude koji bacaju, a koje često kamere i snime - sankcionirati. Kada će to krenuti, ne znamo. Nije to naš posao lovaca, mnogi prigovaraju, ali svake godine kroz proljetnu akciju izvučemo tone i tone smeća. Nadamo se i pozivamo sve građane, ne samo naših mjesta nego sve ljude koji prolaze tom hodočasničkom cestom koja je napravljena za dolazak pape i probijena prema Mariji Bistrici da ne bacaju smeće iz svojih automobila i ne zagađuju prirodu'', rekao je Ivica Budor, predsjednik LD Fazan Belovar-Moravče.