STIŽE LOVA: Procurilo je gotovo sve o covid dodatku – iznosi, tko će ga dobiti i kada… Još se čeka bijeli dim nakon sastanka u Vladi

U ponedjeljak, nakon sastanka Plenkovića s umirovljeničkim udrugama, sve bi o covid dodatku trebalo postati poznato

Uskoro stiže – covid dodatak. Novac za umirovljenike, njih oko 800 tisuća stiže kao pomoć zbog krize uzrokovane pandemijom koronavirusa. Točan iznos službeno se još uvijek ne zna, ali neslužbeno se spominju iznosi do 1200 kuna.

Toliko bi trebali dobiti oni čije mirovine ne prelaze 1500 kuna, kojih je oko 300 tisuća.

Dodatak bi pak na račune trebao sjesti do 30. travnja

Mirovina veća – covid dodatak manji

Što je mirovina veća, to će covid dodatak biti manji. RTL tako doznaje da će postojati još tri razreda, uz one s najmanjim mirovinama koji će dobiti 1200 kuna, – oni s mirovinama od 1500 do 2000 kuna trebali biti dobiti 1000 kuna, oni s mirovinama do 3000 kuna po 800 kuna, a oni s mirovinama do 4000 kuna dobit će 400 kuna.

No, više toga će se službeno znati nakon sastanka u Banskim dvorima, gdje se premijer Andrej Plenković te ministri Aladrović i Marić sastaju s predstavnicima umirovljeničkih udruga i stranaka.

Nakon ovog sastanka koji počinje u 9.30 uslijedit će izjave za medije, a tada bi sve trebalo biti jasno.

Što kažu umirovljenici

U međuvremenu, RTL je razgovarao s nekoliko umirovljenika o ovoj temi. “Neće se pretjerano ništa popraviti, ali pomoć dobro dođe. Na žalost, je to tako”, kaže umirovljenica Danijela iz Osijeka.

“Bilo bi dobro da Vlada upotrijebi to za druge stvari, da vrati minuse u zdravstvu. To bi njima bilo najpametnije, da ne budu dužni, da se narod može liječiti”, kaže umirovljenik Željko iz Osijeka.