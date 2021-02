LOŠE VIJESTI ZA PUŠAČE: Od ponedjeljka skuplji svi duhanski proizvodi. Poznato je koliko ide gore kutija cigareta

Marić je izvijestio da se povećava visina trošarine na cigarete te iznos minimalne trošarine na cigarete

Duhanski proizvodi opet će poskupjeti jer je Vlada danas utvrdila nove visine trošarina na duhanske prerađevine i proizvode. Trošarina na grijani duhan porasti 75 posto, dok će za sitno rezani duhan i cigarete porasti oko osam posto. Kutija cigareta ne bi smjela poskupjeti za više od dvije kune.

Za ovu uredbu je provedeno javno savjetovanje i to od 5. do 20. veljače 2021. Ministar financija Zdravko Marić je na sjednici Vlade u četvrtak izjavio, s obzirom na to da će uredba stupiti na snagu 1. ožujka, ukupan izračunati efekt na povećanje prihoda u državnom proračunu po osnovi trošarina na duhanske prerađevine i proizvode biti oko 300 milijuna kuna do kraja godine.

Marić je izvijestio da se povećava visina trošarine na cigarete te iznos minimalne trošarine na cigarete. Pritom će specifična trošarina rasti s dosadašnjih 370 kuna na 400 kuna za 1000 komada cigareta, što je povećanje od 8,1 posto. Što se tiče minimalne trošarine na cigarete, ona će porasti na 888 kuna za 1000 cigareta, s dosadašnje cijene od 824 kune, što je povećanje od 7,77 posto.

Ista ostaje proporcionalna trošarina od 34 posto od maloprodajne cijene cigareta.

IMAMO LI PROBLEM? Ne zna se hoće li Hrvatska moći ispuniti svoje obveze; Marić: ‘Tek ćemo krajem veljače znati što se zaista događa’

Trošarine na rezani i grijane duhanske proizvode

“Iako ne mogu utjecati na proizvođače i distributere po pitanju maloprodajnih cijena, po kalkulacijama i dosadašnjoj praksi, ne bi smjelo doći do povećanja cijene kutije cigareta većeg od dvije kune. Cigarete su najznačajnije zastupljene po upotrebi pa i po doprinosu državnom proračunu”, rekao je Marić.

Za sitno rezani duhan za motanje cigareta i ostalih duhana za pušenje, visina trošarine se povećava za 7,5 posto, dakle sa 800 na 860 kuna za kilogram. Na isti iznos će i za isti postotak porasti i trošarina na cigarillose i cigare te će iznos trošarine odnosi na 1000 komada.

Na grijane duhanske proizvode visina trošarine porast će za 75 posto, što znači sa 800 kuna na 1400 kuna za kilogram. Što se tiče e-tekućine, visina trošarine se neće mijenjati pa ostaje nula kuna za jedan mililitar.

Visina trošarine na grijani duhanski proizvod porast će, pak, za 75 posto, s dosadašnjih 800 kuna na 1400 kuna za kilogram.