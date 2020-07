LOŠE VIJESTI: Božinović otkrio dokad bi nam maske mogle biti obavezna oprema, obavezne baš svugdje

‘Ja ja se nadam da će nas život naučiti u ovom novom normalnom da će maske nositi svi jer to je zapravo dobro za sve’, kaže Božinović

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović u RTL-u Danas je detaljnije pojasnio najnovije mjere koje je donio Nacionalno stožer za civilnu zaštitu kojem je on na čelu.

“Vi znate da je naš pristup orijentiran prema podizanju svijesti ljudi. U onom trenutku kad znanost nešto potvrdi, a znanost znamo da je i oko pitanja maski, s obzirom da znamo da se radi o virusu, u početku i Svjetska zdravstvena organizacija davala dvojaka tumačenja, međutim sad je konsezualno prihvaćeno da maske štite, pogotovo ako ih nosimo svi u zatvorenim prostorima.

Nama je cilj da građani prihvate tu činjenicu kao nešto što može štititi njih i druge od njih kad je u pitanju prenošenja koronavirusa. Mi ćemo činiti sve da ne moramo dolaziti u siutaciju da se ljude kažnjava. Međutim ukoliko netko svjesno ne bude htio nositi masku koja je obvezna i time u zatvorenom prostoru ugrožava zdravlje ljudi, vjerojatno bi onda i nadležna tijela poduzela i neke druge radnje”, kazao je Božinović.

‘Osoba bez maske neće dobiti uslugu’

Objasnio je u kakvoj će se situaciji naći osoba koja nema masku, a želi neku uslugu.

“Ne smije dobiti uslugu, to je sad odgovornost institucije u koju je osoba došla i šalterskog službenika koji zapravo bi pomogao nekome tko može ugroziti i njezino zdravlje. Postoje zakonska rješenja i za te situacije”, kazao je.

Kazne su predviđene za one neposlušne. “Tu ima i Zakon o sustavu civilne zaštite, Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, ovo što vi govorite ide i prema prekršaju protiv javnog reda i mira. No, prepustimo to životu, a ja se nadam da će nas život naučiti u ovom novom normalnom da će maske nositi svi jer to je zapravo dobro za sve”, objasnio je.

Dokad će maske biti obavezne?

Mnogi se pitaju dokad će maske biti obavezne. “Sve dok se ne nađe neko rješenje za taj virus i ukoliko znanstvena zajednica ne promijeni svoje mišljenje, onda bi to trajalo sve dok se ne proglasi kraj epidemije”, rekao je Božinović.

Osvrnuo se i na turizam.

“Vidim da je Hrvatska udruga za turizam u ovom trenutku negdje na 55 posto noćenja u odnosu na 2019. Naporima svih uspjevamo turizam držati iznad vode. Što se tiče turista koji su inficirani, tu… Kod Danaca je još nejasna anamneza, zapravo je jedan od njih, je li on došao zaražen u Hrvatsku. Dosad nam se uvijek događalo to da su došli sa i bolest im se razvila u Hrvatskoj, međutim zarazili su se negdje drugdje. Mislim da svi koji se bave turizmom daju sve od sebe da se Hrvatska i dalje percipira kao sigurna zemlja za turizam, a to pokazuju i brojke koje rastu”, rekao je Božinović.

