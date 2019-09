LOPOV SVEĆENIKU UKRAO 26 SATOVA, A OPLJAČKANI DON MARIO KAŽE: ‘Ne daj Bože da smo se našli sami u istoj prostoriji. Netko ne bi izašao’

‘Ja nisam redovnik i nemam obvezu siromaštva, samo preporuku’

U samo četiri mjeseca je serijski lopov, 34-godišnji Frane Brković, od ožujka do srpnja 2017. pljačkao crkve. Krao je uglavnom milodare pa je poharao devet crkvi na zadarskom području i dva župna stana. Ono što je zanimljivo jest da je najveći plijen uzeo u župnom stanu u zadarskom kvartu Bili Brig u kojem živi svećenik Mario Sikirić. Kod ovog “božjeg čovjeka” iz župe blaženog Alojzija Stepinca lopov je našao 26 skupocjenih satova i sve ih ukrao.

“To je nešto što je meni drago i što meni bliski ljudi znaju pa mi poklanjaju za rođendane, prilikom promjene župe i slično. To mi je strast još iz vremena studiranja u Italiji, a sad imam 50 godina. Polovica tih satova je poklonjena. Ali ja imam neku svoju nagradu za rad i mogu s njom raditi što me volja. Ovako ispada da mi se nameće i diktira što da radim, ali to ne čini institucija za koju radim. Osjećam da sam ugrožen zbog toga, ugrožava mi se privatnost i potražit ću zaštitu”, ispričao je don Mario za 24sata.

Svećenik: ‘Nemam obvezu siromaštva’

Iz stana don Marija, zadarski je pljačkaš ukrao satove marke Rolex Oyster perpetual date Explorer, Henry London, Omega, Tissot 1853, Swatch Swiss Automatic, Seiko, Citizen Puma, Kienzle Sport, Certina, Polet, Breil, Casio, Suunto Ambit, U-Boat. Isto tako, u njegovoj “vreći” završila su četiri Swatch sata, Nike, Omicron, Steinhart, Longines Spirit, Hamilton, Luis Erard i kopiju Rolexa. Svećenik je za 24sata ispričao da se ne želi opravdavati, ali da je dio tih satova repariran i da je Rolex samo jedan. No, rekao je još nešto zanimljivo – da nije obvezan biti siromašan.

“Riješio sam se zbirke, nešto sam poklonio, nešto prodao. Jako mi je drag sat koji mi je poklonio zet pomorac, ali taj mi se nije ni vratio. To su meni uspomene nekih dragih ljudi. Ne znam zašto se stvari postavljaju tako tendenciozno i zašto mi se diktira kako da se ponašam, ako to ne čini Crkva. Ali ja nisam redovnik i nemam obvezu siromaštva, samo preporuku. Imam ja i oca i mater pa sam od njih dobio nasljedstvo, s braćom i sestrama. Ako sam prodao zemlju, imam svoj novac. To je moja osobna stvar”, kaže svećenik.

Prijetio lopovu?

Svećenik je zatim naveo da ima razno razne “kolekcije” pa tako ima više od tisuću knjiga, 30 bijelih majica i 25 pari hlača pa dodaje da je “mogao skupljati poštanske marke ili sličice”. Komentirao je i da “sada lopov ispada Robin Hood koji pljačka bogataše”. Suđenje Brkoviću traje na zadarskom Općinskom sudu, odakle je doveden iz zatvora u Šibeniku gdje odlužuje kaznu od ranije. Na zadnjem ročištu svjedočio je don Mario.

“Ne daj, Bože, da smo se našli sami u istoj prostoriji. Zajedno ne bismo izašli iz sobe. Jesam što jesam, svećenik, ali sam i Bibinjac”, kazao je župnik.

Novinarima 24sata rekao je da nije bila riječ o prijetnji. Kazao je: “Rekao sam ‘Oslobodi Bože da smo se našli zajedno u istoj prostoriji, netko ne bi izišao’. Nije to bila prijetnja, nikako. Samo sam htio reći da imam karakter i odgoj svećenika, a Bibinje su sredina u kojoj sam rastao”, ispričao je don Mario Sikirić.

