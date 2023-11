U Tvornici Kulture drugu godinu zaredom održava se konferencija na kojoj se analiziraju najvažniji trendovi i digitalna budućnost. Mediji u Hrvatskoj raspodijeljeni su u 6 radnih skupina te se danonoćno radi kako bi se standardiziralo hrvatsko medijsko tržište.

Cilj konferencije je potaknuti zajedničku pozitivnu promjenu digitalnog tržišta u Hrvatskoj. Na konferenciji se održavaju razni paneli, a jedan od govornika bio je i Matej Lončarić, predsjednik Hrvatske udruge digitalnih izdavača i glavni direktor digitalnog poslovanja CME Adria.

Lončarić je s kolegama Ivanom Pleše (ADTECH LAB) i Mirelom Hegediš Horvat (Tportal) raspravljao o tome "Je li istinsko razumijevanje vlastitog korisnika ključno za 'uhvatiti' pozornost u prezasićenom medijskom okruženju?"

Foto: Luka Stanzl/PIXELL Foto: Luka Stanzl/PIXELL Matej Lončarić

Bitno je uključiti korisnika

Panelisti su se složili da je kvaliteta jedan od najvažnijih aspekata za hvatanje i zadržavanje korisnika na vlastitom mediju.

"Svi mi se volimo hvaliti kvalitetnim sadržajem jer imamo puno kvalitetnih medija u Hrvatskoj, ali ono što je još bitno uz kvalitetan sadržaj i izvore je prezentacija istog korisnicima", rekla je Mirela Hegediš Horvat.

S njom se složio i Matej Lončarić.

"Kvalitetu promatramo i kroz vrijeme koje korisnik provodi s nama, kod streaming platforme VOYO pratimo koliko je korisnik tjedno na našoj platformi i koliko je uključen. Važno nam je i kupi li on samo pretplatu ili nešto prati. Nije bitno samo prodati pretplatu nego je bitno da je korisnik uključen, odnosno da prati sadržaj koji ga zanima. Kvalitetan sadržaj je onaj na koji je korisnik spreman potrošiti vrijeme, platiti ga ili se uključiti u raspravu", dodao je Lončarić.

Pažnja korisnika i njihovo vraćanje određenom mediju postiže se na nekoliko načina.

"Personalizacija sadržaja i iskustva je način na koji mi možemo zadržati i privući korisnike. Kod nas to još uvijek nije na nekoj razini, ali moramo zakoračiti prema tome", rekao je Ivan Pleše.

Pomoć umjetne inteligencije

"To mi pokušavamo s VOYO. Personalizirana početna stranica ovisno o korisniku, prati li sport ili sapunice. Ako im ne pričamo priču koju oni žele napuštaju nas, ali uz to moramo pričati i svoju priču. Za to postići moramo iskoristiti sve resurse, društvene mreže, metriku, short forme na Instagramu, YouTubeu, to je jako bitno. Video izaziva najveće emocije kod korisnika kad ga gleda, ja sam evanđelist videa i novih short formi", nadovezao se Lončarić.

VOYO je specifična platforma jer svojim korisnicima nudi širok spektar sadržaja raznih tematika koje grupira prema njihovim interesima, a u tome pomaže i umjetna inteligencija.

"Radimo na projektu gdje nam je cilj koristiti AI kako bi bolje targetirali publiku i iskoristili prostor za oglašavanje kako bi efikasnije ostvarili ciljeve kampanje. Važan aspekt uz oglašavanje na digitalu je da znamo koji segment publike imamo i da znamo kakve sadržaje odnosno forme ta publika traži short ili long form. Umjetna inteligencija na VOYO pomoći će u korisničkoj službi. Naš AI može predvidjeti što će iznervirati korisnike i može im rješavati probleme", objasnio je Lončarić.

Sinergija 'BigTecha' i medija

Sinergija 'Big Tech' kompanija i medija je nužna jer jedni utječu na druge, ali moraju postojati pravila i kompromisi.

"Suživot i sinergija su realnost, činjenica je da svako ima svoje interese i koristi, mediji imaju manje, ali u nekom 'fair play-u' to može biti OK", rekla je Mirela Hegediš Horvat.

"Svi smo mi u kreativnoj industriji, naš cilj je bez obzira za koji medij radimo zaštititi kreativce i tržište. Imamo velike igrače poput Mete, Twittera koji koriste naš sadržaj i ovisno o dogovorima mogu utjecati na to da neki medij ima veći ili manji doseg. Važno je znati da mi lokalni mediji punimo te platforme jer oni lokalno nemaju zaposlene ljude. Većina oglašavanja ide na velike platforme, mi razvijamo sadržaj koji utječe na kulturu i ljude, vrijeme je da dobijemo kompenzaciju za to", zaključio je Lončarić.

Panelistica Mirela Hegediš Horvat zaključno je rekla da je Hrvatska udruga digitalnih izdavača prvi korak k tome.