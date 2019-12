LOKALNOM RADIJU KAZNA OD 250.000 KN? Automobil ‘osvojila’ majka direktoričinog dečka, a skuter – majka pročelnice…

Kutija iz koje su se izvlačili dobitnici bila je kartonska, dok se smatra da bi trebala biti prozirna jer je to inače pravilo kada se dobitnici izvlače na neviđeno

Stanovnici Biograda još uvijek razgovaraju o aferi oko nagradne igre lokalnog Radija BnM. Što se dogodilo? Muljali su s nagradnom igrom, a organizacija same igre se najviše komentira, osobito zbog toga što je izvlačenje dobitnika zabilježeno na snimci, piše Zadarski.hr. Ukupni fond igre bio je težak otprilike 100.000 kuna. Najviše bijesa navukla je direktorica tvrtke Croata, 33-godišnja Nikolina Kovačević koja je izvlačila dobitnike.

Neslužbena potvrda Slobodnoj Dalmaciji kaže da je nagradna igra, odnosno nagradno darivanje, nije bilo provedeno u skladu sa Zakonom o nagradnim igrama i zato Porezna uprava nije dala rješenje Radiju BnM iz par razloga. Prvi je, da ni sam zahtjev nije bio predan na vrijeme, dok prije toga nije provedena sa zakonom usklađena procedura koja je trebala imati transparentno objavljena i provedena pravila sudjelovanja u nagradnoj igri. Recimo, u igrama u kojima fond ima veći iznos od 50.000 kuna, prilikom izvlačenja dobitnika treba biti prisutna komisija od tri člana i javni bilježnik. Međutim, to nije bilo osigurano.

Preimenovanje ‘nagradne igre’ u ‘nagradno darivanje’

Ministarstvo financija nije dalo zeleno svjetlo nagradnoj igri Radija BnM pa je direktorica Kovačević nagradnu igru na svoju ruku preimenovala u nagradno darivanje. Uvjeti nagradnog darivanja nisu tako strogi kao kod nagradnih igrara, no postoji caka – vrijednost nagradnog fonda tada ne smije biti veća od 10.000 kuna.

U slučaju nagradnog darivanja lokalnog biogradskog radija, samo je prva nagrada vrijedila više od 70.000 kuna, a riječ je o automobilu Toyota Aygo. Druga nagrada bila je električni skuter te je procijenjen na 10-ak tisuća kuna. Kako piše Zadarski.hr, među nagradama je još bilo putovanje za dvoje, laptop, mobitel… Sudionici nagradne igre mogli su biti svi koji su sakupili i poslali deset kupova iz tjednika BnM News. Prvo je na kuponima pisalo “nagradna igra”, međutim, kuponi s “nagradnim darivanjem” osvanuli su nakon odbijenice Porezne uprave. Porezna inspekcija upala je skupa s inspektorima za gospodarski kriminal u lokalni radio nakon što su sumnje o namještaljci došle do policije.

Dobitnice glavnih nagrada su majka gradske pročelnice i majka direktoričinog dečka

Dobitnici su se izvlačili na plaži Bošana, a osoba koja je izvlačila dobitnike bila je sama direktorica Kovačević koja je inzistirala da to učini. Imena dobitnika čitala je s kuverte. Drugu nagradu, dakle električni skuter dobila je majka gradske pročelnice dok je prva nagrada, automobil, pripala majci dečka direktorice Kovačević. U svakoj kuverti trebalo je biti deset bonova, no kuverte se uopće nisu provjeravale. Kutija iz koje su se izvlačili dobitnici bila je kartonska, dok se smatra da bi trebala biti prozirna jer je to inače pravilo kada se dobitnici izvlače na neviđeno, piše Zadarski.hr.

Inače, ovakvi propusti i slične nepravilnosti kada je u pitanju organizacija nagradnih igara, vrlo se strogo kažnjavaju. Pravnu osobu se može kazniti u iznosu od 200.000 kuna, a odgovornu osobu iznos kazne iznosi 50.000 kuna. Zbog toga se Biogradom proširila vijest da je Radio Bnm, odnosno tvrtka Croata, kažnjen s 250.000 kuna.

Odbijenica nestala

Željko Domitrović, novoimenovani vršitelj dužnosti direktora nije bio raspoložen za komentare u vezi okolnosti održavanja nagradne igre. Tvrdi da to nije znao sve dok nije u gradu čuo kako se priča da je nagradna igra namještena. Kada je riječ o dokumentu odbijenice Porezne uprave za nagradnu igru, kaže da odbijenicu nije pronašao među dokumentima kada je preuzeo direktorsku dužnost. Kazao je da je dokument nestao i da je moguće da ga je uzeo netko od istražitelja. Domitrović je demantirao gradske glasine o kazni u iznosu od 250.000 jer kako kaže, kaznu nisu dobili. Osvrnuo se novi direktor na izjave bivše direktorice Kovačević te rekao da je ona ostavila pozitivno stanje računa tvrtke i istaknuo da su osnivači, dakle Grad Biograd, općina Pašman, Pakoštane i Sv. Filip i Jakov zakazali s izvršenjem svojih obaveza prema radiju. Prema njegovim riječima, to je dovelo do blokade računa i neisplate plaća za 10-ak zaposlenih.

“U trenutku mog preuzimanja račun je bio blokiran, na njemu nije bilo sredstava, a od početka godine do 17. listopada, kada sam ja preuzeo dužnost, a bivša direktorica dala ostavku, ostvareno je oko 370 tisuća kuna vlastitih prihoda. To je bilo dovoljno za isplatu plaća radnicima za četiri mjeseca. U isto vrijeme direktorica se hvalila da radio 70 posto potreba ostvaruje iz vlastitih izvora. Također nije točno da osnivači nisu izvršili svoje obveze prema radiju. Naprotiv, svi su izvršili svoja ugovorena plaćanja, a neki su čak i dali više sredstava od planiranih. Ako netko nije uredno izvršavao svoje obveza onda je to bila bivša direktorica”, govori novi direktor za Zadarski.hr.

‘Velika mrlja na imidž Biograda’

Ante Fuzul, potpredsjednik gradskog vijeća grada Biograda na Moru (MODES – Moderna demokratska snaga), jedan je od najglasnijih kritičara biogradskog gradonačelnika Ivana Kneza. Fuzulu se ne sviđa njegov način vođenja gradske uprave te smatra da je ova situacija s nagradnom igrom “velika mrlja na imidž Biograda”. Smatra da ga nesposobne upravljačke strukture pretvaraju u grad slučaj.

“Nisam još spreman dati svoj konačni sud. Pratim što se događa i tko o čemu govori, ali su neke stvari indikativne. Ne usuđujem se svu krivnju svaliti na direktoricu Kovačević, jer za tango je potrebno dvoje”, govori Ante Fuzul.

