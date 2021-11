Virusni imunolog iz Rijeke prof. dr. sc. Bojan Polić, komentirao je za RTL.hr situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj, ali i o lockdownu kao jedinoj efektivnoj mjeri koja bi mogla zaustaviti daljnje širenje epidemije koronavirusa. Podsjećamo, danas je najgori dan po pitanju brojki od početka pandemije, a brojimo više od šest tisuća novozaraženih.

"Pitanje je koliko se i postojeće mjere poštuju. Ljudi su se opustili, imamo relativno nisku procijepljenost i nema zapreke da se ovakav val ne dogodi. Ne vidim koliko će on trajati jer ga jednostavno ništa ne sprječava da se širi. To što su se ljudi sad počeli cijepiti, zakašnjelo je jer treba od pet do šest tjedana da se razvije imunost", kaže Polić.

Vrlo je problematično, dodaje, što se povećava broj inficiranih i hospitaliziranih ljudi i da je jedini način da se ovaj val zaraze zaustavi uvođenje jačih epidemioloških mjera.

Čeka nas kaotična situacija

"A to je pitanje politike i epidemiologa hoće li to i učiniti. Ako se situacija ovako nastavi, za dva do tri tjedna imat ćemo kaotičnu situaciju u zdravstvenom sustavu i doći će do pucanja. Val novozaraženih nakon dva do tri tjedna prati povećanje broja hospitaliziranih i umrlih ljudi", kaže.

Dodao je da za dva tjedna možemo očekivati kolaps u bolničkom sustavu.

"Kao efikasna mjera već se pokazao lockdown. Da smo tijekom listopada uveli restriktivnije mjere, ne bismo danas o tome razgovarali. Bojim se da ćemo biti prisiljeni uvesti neku vrstu lockdowna", smatra.

Mjere moraju djelovati sinkronizirano

Na pitanje je li zatvaranje škola eventualno rješenje, Polić kaže da je upitno koliko bi to imalo smisla ako bi, primjerice, ostali otvoreni kafići.

"Tu mora biti više mjera koje bi sinkronizirano djelovale. Možda smo trebali proširiti covid-potvrde na sve ugostiteljske objekte tijekom listopada i možda bismo time potaknuli ljude na cijepljenje. Sada se treba primijeniti skup mjera, ali bez njih neće biti bolje", smatra Polić.