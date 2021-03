LOCKDOWN NIJE OPCIJA, ALI STOŽER IMA DRUGI PLAN: Počinju ozbiljno kažnjavati, ne samo tvrtke, već i obične ljude

Premda se šuškalo kako bismo prije Uskrsa mogli u novi lockdown, čini se kako do toga neće doći, već će Stožer krenuti sa strožim kontrolama i masovnim kažnjavanjem kršenja mjera

Posljednjih dana u Hrvatskoj se pogoršala epidemiološka situacija, zabilježen je povećan broj dnevnih zaraza koronavirusom. Zadnja dva dana taj broj bio je znatno iznad tisuću, a u četvrtak je premijer Andrej Plenković najavio kako će danas Nacionalni stožer iznijeti detalje svog plana o epidemiološkim mjerama koje se mogu poduzeti po županijama kako bi se spriječilo “buktanje” epidemije koronavirusa.

Neće biti lockdowna, no počinju kažnjavanja

Premda se sve glasnije pričalo o novom lockdownu koji bi trebao biti uveden čak i prije Uskrsa, kako doznaje Index, to nije opcija, kao ni uvođenje policijskog sata. Umjesto toga, Stožer će pojačati model mjera po županijama te će se ići u kažnjavanje.

Stožer smatra kako županijski stožeri moraju preuzeti znatno veću odgovornost kako za donošenje pravodobnih i konkretnih mjera na lokalnom području, tako i za provođenje tih mjera. Odnosno, kažnjavanje onih koji se mjera ne pridržavaju.

Takva odluka prije svega se odnosi na vlasnike raznih objekata – od kafića i restorana do trgovina, teretana i drugih; koji prema odlukama Stožera moraju provoditi mjere u svojim objektima. Također, kako na vlasnike, mjera se odnosi i na građane kad je riječ o nenošenju ili neispravnom nošenju maski te u slučajevima nedopuštenih privatnih okupljanja.

Posebna kontrola u zatvorenim dijelovima kafića i restorana

Zbog brojnih kršenja mjera, kako se doznaje iz Stožera, prestaje se s praksom kojom su dijeljena upozorenja, koja se zamjenjuju izdavanjem prekršajnih prijava i novčanih kazni za kršenje mjera. Izdavat će se i kaznene prijave za širenje zarazne bolesti, naravno, tamo gdje će za to biti elemenata, no to je ipak nadležnost policije.

Prema pisanju Indexa, posebno će se kontrolirati zatvoreni dijelovi kafića i restorana, budući da su kršenja mjera posebno primijećena u ugostiteljstvu gdje su pojedini ugostitelji počeli zatvarati terase, a neki su goste puštali da sjede u zatvorenim dijelovima.

O prelasku pojedinih škola ili samo nekih razreda na online nastavu, odluke će se donositi lokalno, barem zasad. Moguće su i strože mjere na razini cijele zemlje, no ne bi trebalo biti velikih restrikcija.

