Radnici Drava Internationala okupili su se u 11 sati kako bi organizirali skup podrške tvrtki u kojoj rade, nakon katastrofalnog požara koji je buknuo na njihovom deponiju plastike. Radnici su ljuti što se tvrtku u kojoj rade javno proziva i okrivljuje za nastanak požara.

Skandiraju “Zvonko, Zvonko”. Vlasnik kompanije Zvonko Bede kazao nam je još jutros da se on u te stvari ne petlja

"To je naš gazda, to je naša firma. Zvonko Bede brine o nama. Žele nas uništiti, Anušić nas želi uništiti. Da nam nije dobro, ne bismo bili ovdje, on brine za nas. Sve smo izgradili ovdje", govore radnici, piše N1.

Župan osječko-baranjski Ivan Anušić ranije se obrušio na rukovodeće osobe tvrtke i institucije koje je više puta pozvao na reakciju "oko problema koji postoji već 20 godina". Župan je, naime, stava da je sva odgovornost na vlasniku.

'Ne tjerajte nas iz Slavonije'

Radnici su zabrinuti da će tvrtka zbog požara ostati zatvorena.

"Svi smo tu zbog jednog čovjeka, Zvonka Bedea. Nitko nas nije nagovorio da ovdje dođemo, mi smo ovdje kao radnici. Ne tjerajte nas iz Slavonije. Ove poruke šaljemo svima. Dajte Slavoniji da radi. Želimo da nam otvore firmu. Ne znamo tko je zapalio požar, zašto i gdje", poručili su radnici koji u županu Ivanu Anušiću vide najvećeg neprijatelja i umanjuju katastrofu koja se dogodila.

"I kad zapalite kantu, osjeti se smrad, kao i ovdje. Župan ne zna matematiku, jedan kubik plastike nije jedan kubik pšenice. Ne možemo ulaziti u interese koje ima župan dok priča sve to što priča. Prvi dan je rekao da su ovdje milijuni tona plastike, drugi dan je rekao pola milijuna. Nedorastao je pričati o tome i bolje da šuti o onome što ne zna", poručuju radnici.

Bede: 'Požar je podmetnut'

Na skupu se pojavio i Bede osobno.

"Očito da se moramo početi braniti jer napadi su neistiniti. Zahvaljujem se radnicima na podršci", kazao je Bede pa se slomio i počeo plakati. "Nisam organizirao ovaj skup, nisam ga ni htio jer ne želim komplikacije. Ipak, ova podrška mi puno znači. Hvala im što su došli i što su zahvalni zbog svega što sam napravio za njih i ovu zajednicu. Ovo su očito teški trenuci, za mene i za radnike", poručio je, te komentirao prozivke župana.

"Nikome nisam ništa zlo napravio, nisam ni njemu. Nikad u životu. Imam pravo podići kaznenu prijavu protiv njega zbog neistina koji je izjavio o meni. To što Stožer radi nije normalno, nije došao ni Inspektorat, nije bilo ni istrage. Ne može netko pričati o 500.000 tona plastike. U Dravu nije ušla kila plastike koja nije izvagana i za koju se ne zna. Sve je evidentirano i Inspektorat će to vidjeti", izjavio je Bede pa dodao:

"Požar je podmetnut. Ako i imam sumnje, neću o njima razgovarati."

Radnici na skupu su naglasili i da je plaća u tvrtki iznad prosjeka prosjeka županije te su više puta izrazili zadovoljstvo radom u njoj. Drava International broji oko 500 radnika, od kojih je 115 iz Nepala, a oni su stanovali u skučenim kontejnerima uza sam zid tvrtke. Trenutno su u jednoj sportskoj dvorani u Osijeku.