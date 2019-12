LJUTITA PULJANKA OPTUŽILA HRVATSKU POŠTU: ‘Legalno su me opljačkali, tek kasnije sam shvatila… Kažu ‘mi to tako radimo’

‘Nedavno sam opljačkana u glavnoj pulskoj pošti. Pljačka nije bila nasilna, nije bilo oružja ni prijetnji, dapače sve ljubazno i sa smiješkom jer tako se danas radi. Sve je bilo na ‘legalan’ način, navodno’

Vanja Strenja iz Pule ispričala je za Glas istre kako je “legalno opljačkana’ u Glavnoj pošti na Danteovom trgu u Puli, nakon što je paket platila kreditnom karticom. Zaračunali su joj i naknadu za podizanje gotovine od 15 kuna. “Nedavno sam opljačkana u glavnoj pulskoj pošti. Pljačka nije bila nasilna, nije bilo oružja ni prijetnji, dapače sve ljubazno i sa smiješkom jer tako se danas radi. Sve je bilo na ‘legalan’ način, navodno”, započela je priču Puljanka.

Što se dogodilo?

Naime, žena je otišla u poštu podignuti paket za koji je trebalo platiti otkupninu od 280 kuna, a iako je pošiljatelj platio poštarinu, pošti je za njihovu uslugu trebala platiti 10 kuna. Kako ne bi potrošila gotovinu u novčaniku, pitala je može li platiti karticom. Na to joj je, kako tvrdi Strenja, ugodna i nasmijana prodavačica odgovorila da može.

“Izvadila sam beskontaktnu karticu koju nije potrebno davati prodavačici nego samo dotaknuti uređaj. Međutim, prodavačica ipak uzima karticu, što mi je bilo neobično, ali se nisam protivila vidjevši da je uređaj za naplatu na drugom radnom stolu. Transakcija je obavljena, potpisala sam, zahvalila se i otišla”, prepričava Strenja te dodaje kako se nakon pola sata neugodno iznenadila kada je sasvim slučajno putem internetskog bankarstva željela platiti neki račun.

“Među posljednjim transakcijama pisalo je da sam podizala gotovinu na bankovnom uređaju na Danteovom trgu, a s obzirom da to nije moja banka, zaračunata mi je provizija od 14,81 kune”, tvrdi Strenja kojoj nije toliko bitno što je riječ o malom iznosu, već što smatra da nitko nema pravo s njenom karticom raditi što hoće, a da je prethodno ne obavijesti. Da je znala da će joj naplatiti proviziju, platila bi, kaže, gotovinom.

‘Oni to tako rade’

“Kao furija sam odjurila do pošte i tražila šeficu. Kad sam joj, ljutita, rekla što se dogodilo, rekla mi je da oni to tako rade!? Kad sam joj objasnila da nitko s mojim novcem i karticom ne može raspolagati i raditi što hoće, rekla je da je to njihova procedura kad se radi o paketima s pouzećem, ali da me službenica morala obavijestiti”, kaže Strenja.

“Plaćaš račun u dućanu, a oni naprave neku čudnu transakciju preko svoje banke i dignu ti neki iznos. Zanima me smiju li tako nešto raditi, je li to u skladu sa zakonom? U svakom slučaju, osjećam se prevarenom i poštu ću zaobilaziti u širokom luku kadgod je to moguće”, poručila je za Glas Istre.