LJUDIMA JE VODA DOSLOVNO DOŠLA GOTOVO DO GRLA, A ODGOVORNI SE PREPUCAVAJU ČAK I NA TV-U: ‘Nisam bebač ni frajer’

U emisiji Otvoreno došlo je do prepucavanja oko odgovornosti za poplavu u Zagrebu te otvaranja ustave na Trnju, čime je cijelo naselje spašeno od veće štete; no niti ta rasprava nije mogla proći bez poruka političara o tome tko je što napravio i što bi tek trebalo napraviti

U sinoćnjem Otvorenom povela se žučna rasprava o odgovornosti za poplave u Zagrebu uzrokovane jakim nevremenom te o otvaranju ustave Kuniščak na Trnju u koju su građani provalili kako bi spriječili ulazak fekalnih i oborinskih voda u svoje domove. Jedan od onih koji je spasio svoj dom, ali i cijelo naselje od veće štete, Domagoj Vorberger, pojasnio je zašto se odlučio na očajnički potez zbog kojeg je završio na policiji. Susjed mu je, opisuje, počeo vikati da izađe iz stana jer šahtovi lete van.

“Nakon osam minuta od toga, u kuću mi je počela ulaziti voda, fekalije. Susjeda je vikala: ‘dečki idite u ustavu i dignite branu’. Rekao sam kako mi to ne smijemo, a ona je rekla ‘dajte, to su već radili’. Mom prijatelju i susjedu je izlazila voda kroz sifone. Bandić priča da su to bili podrumski stanovi, ali ne. To su najnormalnije kuće s dozvolama. Mi nismo razmišljali, išli smo dići ustavu do kraja. Bilo je teško. Moja je supruga onkološki bolesnik i držimo kuću sterilnom i sada zamislite da u moju kuću ulaze fekalije”, posvjedočio je Vorberger.

Zoran Čavlović iz Hrvatskih voda pojasnio je kako nije bilo potrebe za provaljivanjem u ustavu, jer ona ne služi za odvodnju fekalija u Savu.

“Mješovitim sustavom kanalizacije upravlja lokalna smaouprava. DHMZ je dao prognozu u petak, Hrvatske vode u petak rade svoju prognozu koju rade redovito za obranu od poplave i šalju je na 180-ak adresa. Ustava je bila zatvorena zbog prognoze da ne bi Sava ušla i poplavila. Funkcija ustave je da spriječi vodu iz Save da uđe u sustav. Radi se o mješovitom sustavu kanalizacije. Voda je išla direktno na pročistač”, rekao je Čavlović i dodao da nema tog sustava kanalizacije koji bi mogao progutati toliku količinu vode.

‘Pomogli ste, ali ste mogli poginuti’

Potom je uslijedila rasprava između Čavlovića i Vorbergera. “Tihomir Blagus kada je otvorio ustavu, je li voda otišla u Savu i nestala?”, pitao je Vorberger Čavlovića, na što mu je ovaj odgovorio: “Pomogli ste, ali ste mogli poginuti” te dodao da su trebali zvati Hrvatske vode. Vorberger je rekao kako se na ispisu poziva vidi da su zvali i po nekoliko puta te dodao da su dvojica policajaca, koja su se tamo zatekla, dopustila da uđu kroz vrata ustave.

Čavlović je potom naglasio kako je količina oborine koja je pala u tri sata bila veća od prosjeka mjesečnih padalina u zadnjih 50 godina te da je to, po nekim analizama, 100-godišnji povratni period.

“U petak iza 21 sat u periodu nešto manjem od četiri sata na području Grada Zagreba je došlo do oborine od gotovo 80 litara na metar kvadratni. Računajući slivnu površinu koja počinje na Medvednici pa sve do Save radi se o ogromnoj površini koja je prihvatila padaline, a sva voda je završila u javnom sustavu odvodnje mješovitog tipa koji se nalazi sjeverno od Save. Voda nije ni trebala sa sjevernog dijela grada doći na sustav javne odvodnje da je na 19 retencija bio zatvoren ispust koji je trebao zaštititi grad od vode koja se slijevala niz Sljeme.

Zašto je došlo do bujica na sjeveru Ilice, to nije bio sadržaj fekalija nego bujične rijeke koje su tekle po sjevernoj površini Zagreba. Kuniščak, Jelenovec i Zelengaj je kroz povijest bio potok, ono što je padalo s neba i završavalo na zemlji završavalo bi prirodnim putem u Savi. Kako se Zagreb razvijao kroz povijest, kanalizacija ove godine uz Vodoopskrbu i odvodnju slavi 138 godina, kanali su se zacjeljivali, došli su s kolektorom do Trnja, do ustave Kuniščak. Ta ustava nije namijenjena za rasterećivanje javnog sustava odvodnje, a kod ovako enormnih padalina ta ustava je trebala biti izregulirana od Hrvatskih voda”, pojasnio je cijelu situaciju direktor Vodoopskrbe i odvodnje, Marin Galijot.

Upravljanje gradom iz podzemlja

Čavlović je rekao da nije problem pustiti ustave, ali je pitanje zašto to nitko nije tražio od Hrvatskih voda. Tomislav Tomašević iz platforme Možemo! upozorio je da postoje retencije na obroncima Medvednice, politika natkrivanja potoka Črnomerec te spajanja oborinskih i mještovitih voda u jedan sustav u većem dijelu centra grada. Dodao je kako sva ta voda odlazi u glavni odvodni kanal, pa potom i na pročistač, a zatim u Savu.

“Obveza je da mješovita voda prođe kroz pročistač, ali to je tolika količina vode da ona samo prođe te zajedno s fekalnom ode u Savu. Volio bih u situaciji gdje imamo meteorologe da vidim koja je komunikacija između Hrvatskih voda i koja je odgovorna za slivne vode s Medvednice i ViO. Zašto nisu kontaktirane Hrvatske vode da se ustava otvori? To da građani zovu Hrvatske vode u takvim situacijama ne funkcionira”, rekao je Tomašević.

“Kao političar i roditelj borim se za to da imamo službe koje su efikasne, uvijek na mjestu događaja. Građane ne zanima državna i lokalna razina. Ljudi plaćaju poreze, prireze na državnoj i lokalnoj razini da bismo mi političari ustrojili sustav koji će besprijekorno funkcionirati”, poručio je HDZ-ov Domagoj Ivan Milošević, na što mu je Tomašević odvratio da nije siguran koliko se dobro upravlja podzemljem ili koliko podzemlje upravlja gradom.

“Što se tiče toga da je HDZ pobijedio u Zagrebu, HDZ je dobio 15 tisuća manje glasova nego prije. Za stanje u Zagrebu vi ste za pet, jer zadnjih pet godina držite ljestve Bandiću da radi što radi. Da nam je sve kako je, to građani mogu zahvaliti Bandiću”, poručio je Tomašević Miloševiću koji mu je uzvratio: “Bandić je četiri puta bio kandidat SDP-a, a nijednom HDZ-a. HDZ je pokušao konstruktivno djelovati unutar Gradske skupštine. S obzirom na sustav kakav imamo, ovlasti gradonačelnika su veće nego premijerove.”

Sateliti snimaju kanalizaciju

Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković izrazio je sućut obitelji preminulog vatrogasca te naglasio da je poduzeto puno preventivnih mjera s obzirom na sezonu požara kako bi vatrogasci bili što spremniji.

“U suradnji s DHMZ-om povećavamo stupanj pripravnosti. Ovih ćemo dana početi s izviđačkim letovima air traktora, uključit ćemo i besposadne letjelice na područjima za koje smatramo da ih treba promatrati, ophodnje vatrogasaca, policije i suradnja s vojskom”, istaknuo je Tucaković.

Galijot je rekao kako je Vodoopskrba i odvodnja prošle godine dogovorila projekt snimanja vodoopskrbne mreže grada Zagreba kako bi se evidentirala sva puknuća na vodoopskrbnoj mreži.

“ViO je potkraj prošle godine ugovorila u dogovoru s Hrvatskim vodama po naputku Ministarstva zaštite okoliša snimanje puknuća na opskrbnoj mreži. Imali smo dva snimanja, treće se očekuje oko kolovoza. Satelit kada preleti Grad Zagreb, Stupnik, Svetu Nedelju i Samobor snimit će mjesta gdje se ne vidi curenje vodoopskrbne mreže na površinu. Nakon potresa smo dogovorili i snimanje kanalizacijske mreže da se vidi je li došlo do pomaka cijevi u kanalizacijskom sustavu”, poručio je Galijot, koji je morao odgovoriti i na pitanje što se može napraviti da se situacija ne ponovi.

“Bez same komunikacije jedinice lokalne samouprave, ViO i Hrvatskih voda nema strateškog upravljanja oborinskom vodom. ViO je pripremio projektnu dokumentaciju kojom bi ustava na Trnju prešla u upravljanje ViO, opremila se elektrovretenima i zasunima daljinskim kako ne bi bilo potrebe da itko tamo dolazi. Nadam se da će do kraja godine biti potpisan ugovor vrijedan gotovo dvije milijarde kuna plus PDV. Kroz naredne tri-četiri godine bi se trebala riješiti situacija na Horvaćanskoj, Savi i Dubravi. Planom provedbe sliva Save na području Zagreba definirano je tko treba obilaziti građane, to trebaju biti Hrvatske vode”, poručio je.

Prepucavanje o tome tko je kriv

Vorberger je najavio uspostavljanje civilnih straža u Trnju te je potom osuo paljbu po predstavnicima tvrtki. “Vidim dvojicu odraslih muškaraca, visokoobrazovanih, koji se prepucavaju tko je kriv. Obojica bi priznali krivicu jer ovo nama ništa ne znači. To nam odugovlači stvari koje su nam užasno bitne”, rekao je Vorberger. Galijot mu je odgovorio: “Nisam bebač ni frajer. Posao obavljam s ljubavlju. Svi koji su trebali biti bili su spremni u garažama i ja sam bio s njima. Kada je započela kiša u 21 sat bio sam cijelu noć s djelatnicima na terenu, završno s čišćenjem Miramarske ujutro. Svoj posao sam obavljao. Da je moj posao nadzor Kuniščaka, bio bih tamo.”

“Kad se spominju heroji, ja bih spomenuo Mirnu Mrčelu. Ne znam o čemu Bandić priča kad govori o 80 objekata, u mojoj zgradi su tri stana oštećena. Što se tiče sustava, on je neadekvatan, zastario, treba ga promijeniti”, uključio se u raspravu Tomašević, a Milošević je poučio kako se u jednom dijelu slaže s njim.

“Nije pitanje samo potop, imamo potres, koronakrizu, ekonomsku i financijsku krizu koja će uslijediti. Stvari, kako ih ja vidim, mislim da su nam svima jasne – treba imati efikasno i transparentno upravljanje Zagrebom, snažno partnerstvo s Vladom i da je važno partnerstvo s poduzetnicima”, kazao je Milošević i time naljutio Vorbergera.

“Naše Trnje, nitko od politike i Gradske uprave nije došao posjetiti građane i vidjeti do kuda je voda bila. To mi nije jasno dandanas i apeliram da netko dođe ljudima pogledati štetu i reći što da dalje rade. Čavlović je došao u tajnosti, dobili smo dojavu da imaju presicu tamo i dojurili smo čuti što će reći”, zaključio je ogorčeni stanovnik Trnja Domagoj Vorberger.

