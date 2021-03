‘LJUDIMA JE VEĆ SVEGA OVOGA DOSTA’: Epidemiolog tvrdi da je Bandićev sprovod dokaz da je došlo do opuštanja

‘Vidimo kod dosta europskih zemalja da se pojavio treći epidemijski val, koji se može povezati s pojavom novih varijanti’

Glavni epidemiolog Primorsko-goranske županije, Dobrica Rončević, rekao je za N1 da je teško reći zašto se bilježi porast u toj županiji. “Došlo je do određenog opuštanja unatrag određenih tjedana s lijepim vremenom, ali i kad je bilo loše vrijeme, ljudi su se okupljali i već im je svega ovoga dosta”, dodao je Rončević.

Istaknuo je da ipak situacija još uvijek ne izmiče kontroli. “Vidimo kod dosta europskih zemalja da se pojavio treći epidemijski val, koji se može povezati s pojavom novih varijanti, koje imaju veću infektivnost i brzinu širenja, a karakterizira ih i slabiji imunitet nakon prebolijevanja ranije varijante virusa”, rekao je Rončević.

Došlo je do opuštanja

Govoreći o jučerašnjem sprovodu zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića, na kojemu se okupilo jako puno ljudi, rekao je da je to jedan od primjera da je došlo do opuštanja i da se mjere na papiru vrlo slabo poštuju. “Ljudi su se opustili i međusobno se druže, što u privatnom aranžmanu, što povodom ovih događaja i to je činjenica”, rekao je Rončević.

“Ovo najnovije popuštanje mjera ne možemo optužiti za te nekakve poraste brojki, koje još nisu niti velike niti alarmantne, ali se mogu prepoznati blagi trendovi, jer je prošlo premalo vremena da bi papirnato opuštanje rezultiralo ovakvim porastom”, rekao je Rončević.

Epidemiološka situacija bi mogla utjecati i na turističku sezonu, a Rončević upozorava da će se morati vrlo pažljivo razmišljati u kojem će se trenutku što od mjera popustiti. “Trebalo bi se i provoditi nadzor nad poštivanjem propisanih mjera, jer sad vidimo da razmak stolica u kafićima nije onakav kakav bi trebao biti, nego kakav je bio u vrijeme prije korone. Treba poštovati mjere, a ne gledati popuštanje kao mogućnost da se radi bez uvjeta. Uvjeti su propisani, ali se ne poštuju”, poručio je.

