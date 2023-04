Internetom kruži video s TikToka na kojemu se vidi kako se u komad mesa injekcijama ubrizgavaju voda, sol i aditivi. Komad mesa potom postaje veći i izgleda sočnije. Snimka je postala viralna, vidjelo ju je više od 70 milijuna ljudi, a mnogi su zgroženi viđenim "uljepšavanjem" mesa pa se i sami pitaju kakvo nam se meso prodaje.

U ovdašnjem Centru za sigurnost hrane kažu da ne treba dizati paniku zbog viđenog, jer radi se o dobro poznatoj metodi obrade polutrajnih mesnih proizvoda u koje se stavlja salamura. Lijepo možda nije, kažu, ali nije ni štetno, a i produljuje rok trajanja.

'Taj postupak se koristi već godinama'

"To je takozvani pickl injektor i koristi se za vlažno salamurenje mesa. To je potpuno dopušteno, postupak je koji se već godinama koristi u mesnoj industriji. U toj salamuri se nalaze određeni prehrambeni aditivi koji su dopušteni, koji se prate, koji se kontroliraju i to se može konzumirati bez ikakve bojazni", rekla je za RTL Direkt Brigita Hengel, stručna savjetnica iz Centra za sigurnost hrane HAPIH-a.

Bez obzira na moguće pojedinačne ekscese, meso u Hrvatskoj dobre je kvalitete, tvrde stručnjaci. Europska unija kontrolira sadržaj mesa i ima puno strože zakone od SAD-a ili Australije.

"Antibiotici se u Brazilu još uvijek u većoj mjeri upotrebljavaju, u Americi su svojevremeno bili hormoni koji potiču rast i prirast itd., ali Europa to zabranjuje i kontrolira", kazao je Branko Bobetić iz Croatiastočara.

Kontrola mesa u Hrvatskoj na visokoj razini

Inače, u Hrvatskoj se godišnje potroši oko 415.000 tona mesa. Prošle godine kod nas je proizvedeno 280.000 tona i izvezeno je još 35.000 tona, dok je uvezeno 170.000 tona. Šezdeset posto mesa koje jedemo dolazi s naših farmi. Ako domaće meso ima markicu porijekla, najbolje je kvalitete.

"Naša veterinarsko sanitarna kontrola u klaonicama, a i sanitarna i veterinarska kontrola na prodajnim mjestima mislim da je na jednoj od boljih razina nego u ostatku Europe", smatra Bobetić.

Miljenko Čizmek, vlasnik jedne mesnice kaže da bi svaki iskusni mesar trebao znati prepoznati "meso s dodacima“.

"Vidi se da unutra ima naslage vode i vidi se da je jako crveno i roza. To znači da je nitritna sol unutra koja je dala tu lijepu boju. Proces dimljenja mesa traje od tri do pet tjedana, puno je manji prinos, puno je kala, a ovo što smo vidjeli u videu to je napravljeno na silu i puno je više prinosa i zarade novaca", rekao je Čizmek za RTL.

'Kupuje u OPG-u jer znam što svinjice papaju'

I građani su već istrenirali prepoznavanje kvalitetnog mesa.

"Kupujem u obližnjem OPG-u jer znam što svinjice papaju", rekla je za RTL Zagrepčanka Marijana.

"Ja obično kupujem meso u privatnim mesnicama jer sam se uvjerila da je dobro", dodala je Štefica iz Zagreba.