LJUDI U HRVATSKOJ DOBILI PRVE DOZE KONTROVERZNOG CJEPIVA: ‘Mogao sam birati, a izabrao sam Astru. Cijeli život sam po bolnicama…’

Među prvima koji su se u Hrvatskoj cijepili AstraZenecinim cjepivom bili su i neki žitelji Murtera

Građani Hrvatske su u utorak dobili prve doze AstraZenecinog cjepiva. Dok se oko njega u svijetu vode polemike, iz Nacionalnog stožera tvrde da u 100-postotnoj mjeri štiti od hospitalizacije i težih oblika bolesti. U šibenskoj Ambulanti posebnog dežurstva, među prvima u Hrvatskoj, AstraZenecino cjepivo je dobilo i dvadesetak mještana Murtera.

“Ja sam se samo prijavila. Obavijestili su me da ću dobiti Modernu, a moj sin je isto cijepljen, mlađi je i on je dobio AstraZenecom”, rekla je za RTL Željka Juraga, a Kristijan Juraga je dodao: “Mogao sam birati, izabrao sam Astru, ima nas u kući još koji se trebamo cijepiti, ovo drugo je za starije pa sam izabrao Astru. Cijeli život sam po bolnicama i ne bojim se lijekova ni cijepljenja, povjerenje totalno u doktore.”

Starijima Moderna, mlađima AstraZeneca

Njihova je liječnica na oprezu zbog informacija o slabijoj učinkovitosti kod starijih osoba, pa je pojasnila plan cijepljenja.

“Sa AstraZenecom sam prvenstveno naručivala mlađe pacijente s težim kroničnim bolestima. A s Modernom to su bile starije osobe, 65 i više godina također s brojnim kroničnim bolestima. Ima dosta pitanja o tome zašto AstraZeneca nema dobre rezultate. U svakom slučaju, moji pacijenti su zainteresirani za cijepljenje. To je zaštita koja nam pruža da se ne bi razvili teški oblici Covid infekcije i naravno, ono što je najvažnije da ne bi došlo do smrtnog ishoda”, izjavila je specijalistica obiteljske medicine Tatjana Markov Salamun.

Nove doze su razgrabljene

Liječnici naglašavaju da sva cjepiva štite od komplikacija, odnosno moguće hospitalizacije i smrti. U Šibensko-kninsku je županiju u ponedjeljak došlo 200 doza Moderne i 100 AstraZenece koje su odmah distribuirane ambulantama obiteljske medicine i razgrabljene.

“Svaki dan je sve veći interes, sad imamo već desetak tisuća ljudi zainteresiranih i čekaju kad će dobiti svoju dozu cjepiva. Iz dana u dan sve više ljudi shvaća da je to jedini i pravi način da se riješimo ove pandemije”, rekao je ravnatelj Doma zdravlja Šibenik Joško Jurić. Cijepljeni će po drugu dozu doći za mjesec dana, a dotad će se otkriti je li bilo nuspojava.

