Zbog straha od mogućih nuspojava sve više Hrvata odbija primiti cjepivo AstraZenece protiv koronavirusa, iako stručnjaci tvrde da još nema razloga za zabrinutost

Nakon što je desetak zemalja posljednjih dana privremeno obustavilo cijepljenje svog pučanstva cjepivom AstraZenece, u petak je veliki broj ljudi u Hrvatskoj odbio primiti svoju dozu tog cjepiva. Naime, devet europskih zemalja i Tajland obustavili su cijepljenje zbog više slučajeva zgrušavanja krvi te dvije smrti u Italiji i jedne u Austriji i Danskoj. Obustave uključuju dvije različite serije cjepiva.

“Otprilike 30 posto ljudi u cijeloj Hrvatskoj je, kako sam se čula s kolegama iz cijele zemlje, danas odbilo doći na zakazani termin za cijepljenje AstraZenecom. Ono što sam čula od kolega, kao i što sam vidjela u svojoj ordinaciji, ljudi su se jako prepali. Dio pacijenata naručenih za danas otkazao je dolazak na cijepljenje, a oni kojima smo ga ponudili nakon što su ovi otkazali, također su odbili cijepljenje AstraZenecom”, rekla je za Index Nataša Ban Toskić, predsjednica Koordinacije hrvatske obiteljske medicine.

Dodala je kako su i ranije pacijenti imali puno pitanja i dvojbi, ali su ipak dolazili cijepiti se. “Imali su dvojbe, ali ipak bi došli. Danas masovno odbijaju. Nastala je baš jedna teška situacija u praksi. Normalno je da su ljudi zbunjeni i preplašeni, naše krovne institucije bi trebale bolje iskomunicirati situaciju s AstraZenecinim cjepivom prema javnosti i pacijentima. Pri tome mislim na HALMED, HZJZ, Ministarstvo zdravstva i HZZO. Očito je da ljudima nije dovoljno jasno što je s tim cjepivom čim se toliko boje cijepiti. Ove bi institucije trebale u više medija i više puta objaviti konkretne informacije o stanju s tim cjepivom”, objasnila je.

Liječnici u nezgodnom položaju

Zbog ove su situacije, ističe, liječnici stavljeni u nezgodan položaj. “Mi nemamo informacije koje ćemo cjepivo dobiti, kad i u kolikoj količini će nam stići, i to nas stavlja u dosta nezgodan položaj jer se nalazimo na prvoj liniji komunikacije s pacijentima. Postoji opasnost da i jedini snosimo posljedice tužbi ljutite djece pacijenata, jer mi smo kao cjepitelji jedina odgovorna osoba ako pacijentima nešto bude, a istovremeno nemamo utjecaja na to koje ćemo cjepivo dobiti. Mi se moramo držati službenih smjernica, ne možemo sad odbiti cijepljenje AstraZenecom temeljem odluka drugih država. U problematičnoj smo situaciji jer ako ne cijepimo pacijente tim cjepivom koje smo dobili, onda smo krivi, a ako ih cijepimo, opet možemo biti krivi. Bilo bi krajnje korektno prema nama i pacijentima da se intenzivno obavještava javnost o novonastaloj situaciji s AstraZenecom”, smatra Ban Toskić.

Problematično je i što u većini županija nema mobilnih timova za cijepljenje po kućama za slabije pokretne pacijente, zbog čega su liječnici zabirnuti da će sami morati ići u kućne posjete.

“To u ovim okolnostima ne dolazi u obzir. Da cjepitelj sam dolazi i riskira neki nepovoljni ishod, nema šanse. Mi trebamo imati timove koji su opremljeni za slučaj neke alergijske reakcije i da mogu odmah pružiti prvu pomoć pacijentu. Isto tako, iznimno je važno poštivati pravila hladnog transporta cjepiva, prenositi ga u hladnjaku, a to može samo mobilni tim, a ne da pojedinac ide sa svojom torbicom i javnim prijevozom ili u svom automobilu bez frižidera i ičega. I što ako tad dođe do neželjenog događaja, onda optužite liječnika da nije adekvatno transportirao cjepivo. Puno je tu problema. Iskreno, nevjerojatno je da do danas nisu osnovani mobilni timovi u svim gradovima i županijama, a cijepljenje traje već tri mjeseca”, poručila je liječnica.

Mjere predostrožnosti

Danas je na konferenciji za medije Nacionalnog stožera civilne zaštite, ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Krunoslav Capak, također komentirao situaciju s AstraZenecom.

“Kao što znate, Austrija, a slijedilo je nekoliko zemalja EU, donijela je odluku o privremenoj obustavi cijepljenja AstraZenecom. 16 zemalja EU je dobilo cjepivo iste serije kao i Austrija. Njihova odluka je predostrožnost zbog tromboembolijskih događaja. Ako o drugom serijom. Nismo imali grupiranja tromboembolijskih događaja. Zato smo odlučili nastaviti cijepiti AstraZenecom. U Hrvatskoj je pojavnost tromboembolijskih događaja 61 na 100.000, ima nešto više od jednog po tjednu sa smrtnim ishodom. Oni se događaju i u Hrvatskoj”, rekao je Capak.

Šefica Klinike za infektivne bolesti Alemka Markotić poručila je da bi za Hrvatsku bilo iznimno važno da se očuva Imunološki zavod te da se uključimo i u proizvodnju cjepiva.

