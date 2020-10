LJUDI SU POLUDJELI OD SVAKODNEVNOG BROJANJA ZARAŽENIH, ALI CAPAK NE ODUSTAJE: To je međunarodno dogovoreno’

Stožer svakodnevno izvještava javnost o brojkama zaraženih, preminulih i hospitaliziranih u posljednja 24 sata, a psiholozi i dio znanstvenika smatraju da to umnogome utječe na psihu nacije te predlažu drugačiju metodologiju praćenja epidemije

Već 227 dana građani Hrvatske svakodnevno doznaju koliko je ljudi unutar posljednja 24 sata zaraženo koronavirusom i koliko je ljudi od posljedica te zaraze preminulo. Nacionalni stožer civilne zaštite redovito obznanjuje i koliko je aktivnih slučajeva zaraze te koliko je ljudi završilo na bolničkom liječenju, odnosno respiratorima. U početku na novinskim konferencijama, a potom i priopćenjima Stožer već osam mjeseci s dnevnim brojem novozaraženih diže i spušta psihu nacije.

To, pak, ne rade s drugim bolestima, poput gripe ili moždanog i srčanog udara. A da treba nositi maske, držati distancu i prati ruke, bez obzira bilo 20 ili 500 novozaraženih, znaju već i ptice na grani. Čak i da ljudi izbjegavaju medije, netko će im reći kakvo je stanje u zemlji na kavi ili na poslu.

“Gledajte čitav svijet je u sličnom problemu i ovo pitanje brine i druge države i puno se o tome zagovara, neki zagovaraju svakodnevno izvještavanje, neki su protiv toga, ali mislim da je izvještavanje putem stožera jedan dobar indikator svima nama”, rekao je za RTL ministar zdravstva Vili Beroš.

Okviri i trendovi

Možda rekord od 542 novozaraženih u jednom danu nagna nekoga da počne nositi masku ili držati distancu. Ali, taj će isti broj biti teret mnogim građanima. “Sigurno bi predložila ukidanje dnevnih objava. Bolje bi bilo da su na tjednoj bazi i da su uklopljene u nekakav smisao. Što znači 400, 500, 300? Trebamo li dignuti paniku ili povećati mjere? Neka nam daju okvir, bit će nam svima lakše”, smatra psihologinja Ana Čerenšek.

Ne misle tako samo psiholozi, već i znanstvenici, pogotovo oni koji se u svome radu bave epidemijom. “Moram priznati da taj prijedlog uopće nije loš. Doprinijelo bi miru. Apsolutno ste u pravu”, poručio je znanstvenik Dragan Primorac, a njegov kolega Ivan Đikić tvrdi: “Samo goli brojevi svaki dan uistinu utječu na kućanstvo, na ljude, na njihovu psihu i mislim da se to može promijeniti; da bi bilo bolje da imamo određena generalnija obavještavanja javnosti.”

Posao epidemiologa

Đikić predlaže izvještavanje o tjednim trendovima u određenim područjima. No, čini se da nećemo tako skoro to doživjeti. Sudeći po riječima Krunoslava Capaka, dok je epidemije bit će i svakodnevnog brojanja. “Brojanje je posao epidemiologa. To je jedan pokazatelj koji je međunarodno dogovoren, dakle svi prate broj novooboljelih”, zaključio je ravnatelj HZJZ-a.

