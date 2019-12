LJUDI SU BIJESNI NA SINDIKATE NAKON OBJAVE DOGOVORA S VLADOM: ‘Jeste li cijelo vrijeme držali figu u džepu? Jel vas bar malo sram?!’

“Sindikati su izdali svoje članove koji su nenastavno osoblje, one čija plaća i mirovine su najniži”

Sindikati i Vlada danas su se dogovorili oko zahtjeva prosvjetara i došli do kompromisa kojim je završio štrajk koji traje već otprilike mjesec dana. Plenković je objavio kako je prvo povećanje kroz koeficijente krenuti od 1. prosinca ove godine, a plaću koja ide u siječnju i ide iz proračuna za 2020., ide povećanje za 3 posto kroz povećanje koeficijenta.

SUTRA POČINJE ŠKOLA! Postignut je dogovor sindikata i Vlade, štrajk se prekida. Evo kakve plaće su dogovorili

Drugo povećanje bit će 1. lipnja pa će tako u 2020. doći do povećanja od četiri postotna boda, dok će dodatnih dva posto biti isplaćeno 1. siječnja 2021. Nenastavno osoblje dobit će povećanje kroz dodatke, a ne koeficijente. Upravo je potonje razbjesnilo dio prosvjetara koji na društvenim mrežama bjesna na sindikate, za koje tvrde da su se prodali i izdali dio osoblja u prosvjeti.

‘Nismo se za ovo borili’

Na Facebook stranici Nastavnici.org objavljen je link na pjesmu Borisa Novkovića “Prodala me ti”, uz tekst: “Borisova mala se prodala za šaku ljubavi, bar je nešto dobila. A vi danas na, nama lijevoj strani, ekrana? Nadamo se da je vrijedilo izgubiti obraz i izdati sve one prosvjednike na Trgu, sve svoje članove od kojih uzimate 1% plaće, sve one koje su nas podržavali, sve one…. (nastavi niz)”.

Redaju se komentari u kojima ljudi izražavaju nezadovoljstvo dogovorom.

“A mi iz Preporoda se sutra moramo izjasniti o tome da je odlučeno umjesto nas…🤢 nismo se za ovo borili …”

“Osjećam se osramoćeno. Kao da mi je netko opalio šamarčinu… Užas.”

“Ispis iz sindikata momentalno…”

“Sad svi napustite sindikat, jer ovo je sramota!! Samovolja pojedinaca!! Zašto se boje dogovor dati na referendum? A danima slušamo uvažene čelnike kako će sve dogovoreno ići u zbornice”

“Sindikati su izdali svoje članove koji su nenastavno osoblje, one čija plaća i mirovine su najniži”

Pitanje za sindikate: Jeste li cijelo vrijeme držali figu u džepu? Jel vas bar malo sram… Gdje je vaše dostojanstvo??”

“Prodali nas samo tako. Prestrašno!”

“Pozivamo kolege da izađu iz NSZSŠH i SHU jer ti sindikati već odavno ne zastupaju radničke interese, već su samo paravan za građevinski biznis svojih čelnika. Pozivamo učitelje i nastavnike da ili uđu u sindikate koji će zaista zastupati njihove interese ili, ako nisu zadovoljni nijednim, da osnuju svoj. Sindikalno organiziranje – i to nekorumpirano, neovisno i u svrhu poboljšanja struke – je nužno kako bi se suprotstavili antiobrazovnim i antiintelektualnim vladama vladama koje bez izuzetka drmaju Hrvatskom već desetljećima”, objavljeno je na Facebook stranici Nastavnici.org, uz sliku Ive Sanadera u Vilima Ribića u trenutku nazdravljanja.