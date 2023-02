Sjećate li se kako je svojedobno bivši predsjednik Vlade, a danas osuđeni kriminalac, Ivo Sanader, usred ekonomske krize poručio kako će Hrvati morati stegnuti remen? E pa to je upravo mjera koju građani već neko vrijeme koriste zbog inflacije, a nakon najave da će cijene od ožujka rasti deset posto čini se da će stezanje remena dosegnuti vrhunac. Može se to iščitati iz komentara koje su naći čitatelji ostavili na Facebooku. Kako će Hrvati ovo preživjeti, pitaju se mnogi, a najčešći je odgovor, dijeta, stezanje remena i kupovanje samo osnovnog.

"Gdje su sad AP i guverner? Toliko su nas uvjeravali da neće biti poskupljenja. Na njihova primanja to se neće ni osjetiti. Uostalom, dići će si oni plaće ako treba i više za 10%."

Dijeta

"Svi na dijetu."

"Ljudi, ne brinite se! Narednih dana sve će srediti najveći sin naših naroda i narodnosti s partnerima!"

"Ne bojte se ljudi, AP i njegova stranka su obećali povećanje standarda."

"Nažalost, opet će biti odlazaka iz Lijepe naše države."

"Neka stižu. Vidi se i po trgovinama i trgovačkim centrima da su sve prazniji i da tko i dođe većinom kupuje samo najosnovnije stvari. Dižite koliko hoćete, ali kome ćete prodati?!"

"Sad su dućani poluprazni, polako će i zatvarati te silne trgovačke lance, jer vam na njima nitko neće otvoriti vrata."

'Jaja, salama i margo'

"Isto kao i do sada, prvi tjedan plaće živimo normalno, a ostala tri tjedna jaja, salama i margo."

"Jedva čekam nove udare. Možda padnem konačno na 90."

"Tooooo... To te ja pitam... Konačno ću skinuti 15 kg viška... Čokoladu, sve čokolade poskupite 500 %... Jedino tako mogu prestati jesti čokoladu.."

"Preseliti se u drugu državu."

"Pa već su poskupjeli kava, meso, papirnate maramice, wc papir, kruh, mlijeko. Kad će stati?? Kad??"

"Vrijeme je da se mnogi opet prime posla na gruntu koji su zapustili pa će samim time i cijene pasti jer će biti manja potražnja u trgovačkim centrima."

"Ma nemoguće, jel nam nije veliki vođa AP rekao da neće ništa poskupjeti!?"

Smanjiti kupnju na osnovno

"Poslije plime dolazi oseka, ali kod nas toga nema."

"Već smo smanjili kupnju na osnovno, a sada ćemo još više. Žalosno."

"Neće se to moći dugo izdržati, a oni to ne znaju i bolje da ne znaju. Misle nas i dalje derati?? E neće, i tko je kriv tomu? Kod nas i vani, naravno ovi na vrhu i tako će dalje biti dok ne kažemo dosta više. Mogu oni plaćati kruh i 10,20, 30 eura kad si dignu plaće. Kad bude kruh 50 eura oni podižu sebi plaće i tako dalje. I naravno da nam se smiju, a treba onako tko se zadnji smije, najslađe se smije. A to bismo trebali mi, reći im zbogom i dosta."

"Blokirati kupovinu, kupovati samo ono nužno. Ja sam, recimo, vožnju auta prepolovio, a i puno drugih stvari."

"Nisu to poskupljenja, to je lopovluk. Krađa već pokradenog naroda."