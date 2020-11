‘LJUDI SE NE PRIDRŽAVAJU MJERA, DOSADILO IM JE…’: Šef Klinike za infektivne bolesti KBC-a Split: ‘Broj hospitaliziranih kontinuirano raste’

‘Ljudi više ne žele i na neki način, iako to nitko neće izgovoriti, prepustili su drugima brinu brigu o onima koji su ozbiljno bolesni i kojih će biti sve više i više, kaže dr. Ivo Ivić

U Splitsko-dalmatinskoj županiji danas su zabilježene 332 novozaražene osobe, a preminulo je pet osoba. Uspoređujuću situaciju u splitskoj bolnici od prije mjesec dana i danas, predstojnik Klinike za infektivne bolesti Kliničkog bolničkog centra Split Ivo Ivić za N1 televiziju je rekao da se broj gotovo utrostručio.

“Nažalost, to smo mogli i očekivati. Brine me jer su brojevi novozaraženih i dalje veliki, jer je pritisak na naš hitni prijem i dalje jako visok i primici težih bolesnika su rastući. Mi smo u jednom disbalansu, više je prijema nego otpusta. Broj hospitaliziranih kontinuirano raste. To znači dodatne napore za naše osoblje, a isto tako i za bolesnike i obitelji”, kazao je Ivić.

‘Mi se pripremamo da proširimo kapacitete’

Komentirao je i kakvim kapacitetima raspolaže splitska bolnica.

“U ovom trenutku imamo stotinjak bolesnika i 170 postelja. Kakav je trend, za očekivati je da ćemo tih 170 postelja u narednim danima napuniti. Mi se pripremamo da proširimo kapacitete. Naravno da ljudi ispadaju iz sustava, međutim, brojke nisu remetile funkcioniranje sustava.”

Dr. Ivić navodi da su događaji krajem ljeta doveli do porasta oboljelih jer se ljudi nisu pridržavali epidemioloških mjera.

“U Splitsko-dalmatinskoj županiji se pokazalo da su neka velika događanja tijekom osmog mjeseca u kojima se nisu provodile mjere dovela do jedne male eksplozije i mi smo tada imali veliki porast. Bilo je jasno da, ako se tako budu i dalje ponašali, da će to voditi daljnjem porastu. I tako se i dogodilo. Nažalost, ne samo u Splitu nego u cijeloj županiji. Ljudi se ne pridržavaju mjera, dosadilo im je, ne žele i na neki način, iako to nitko neće izgovoriti, prepustili su drugima brinu brigu o onima koji su ozbiljno bolesni i kojih će biti sve više i više”, kazao je.

