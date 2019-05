LJUDI POMAHNITALI ZA BRZIM KREDITIMA, ALI JEDNE STVARI NISU SVJESNI: ‘On vas može ‘spasiti’, ali i lako odvesti u dužničko ropstvo’

Ono što građani često ne uzimaju u obzir je činjenica da su gotovinski krediti najskuplji, oni imaju najveću kamatnu stopu, što potvrđuju i financijski stručnjaci

Mnogi građani Hrvatske zbog teške ekonomske situacije često posežu za gotovinskim kreditima, što ih dugoročno može dovesti do ozbiljnih problema. Građane privlači i to što su mjesečni iznosi otplate razmjerno mali pa mnogi nisu zabrinuti što će u dužničkom odnosu biti i više od 10 godina.

NAVALA NA BRZE KREDITE: Kamatne stope su gotovo izjednačene, no pazite – moglo bi vam se obiti o glavu

“Pojedinac ne prolazi kroz sveobuhvatnu procjenu kreditne sposobnosti. Ti isti gotovinski krediti se oglašavaju na raznorazne načine, kao povoljni, brzi u sekundu, minutu, pa dolazimo do toga da pojedine institucije na Instagramu, koristeći pojedince, oglašavaju takve kredite”, kazala je za HRT doc. dr. sc. Andrea Lučić s Ekonomskog fakulteta u Zagrebu.

HNB upozorava

No ono što se često ne uzima u obzir je činjenica da su gotovinski krediti najskuplji. Oni imaju najveću kamatnu stopu, što potvrđuje i financijski stručnjak Zoran Balija.

“Sve to nam se naoko čini bezazleno dok nam u jednom trenutku neki uređaj ne ode, pa onda treba to na rate kupiti, dok se nešto nepredviđeno ne dogodi, dok ne razbijemo automobil. Sve to funkcionira do tada. U tom trenutku nam se financijska konstrukcija raspada, ako nemamo nekakav novac spremljen sa strane, ili predviđen raspon novca za nepredviđene situacije”, upozorava Balija.

Veliki rast gotovinskih kredita, koji čine gotovo 40% ukupnih kredita u kućanstvima, zabrinuo je i HNB. Oni su na kraju preporučili bankama da za gotovinske kredite imaju iste kriterije kao i za stambene.