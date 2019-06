LJUDI, PAZITE SE: Opasna bolest hara Hrvatskom, sigurni su jedino Dalmatinci

Stručnjaci navode kako se simptomi bolesti koje prenose krpelji mogu spriječiti cijepljenjem, a izliječiti antibioticima

Lajmska borelioza bakterijska je bolest koju karakteriziraju umor, smrzavica, vrućica, glavobolja, bol u mišićima i zglobovima, povećani limfni čvorovi i karakterističan osip na koži. Na mjestu ugriza krpelja se u roku od dva do 30 dana pojavljuje crvenilo na koži ovalnog ili prstenastog oblika koje se polako širi i dosegne više od pet centimetara u promjeru te se zadržava i po nekoliko tjedana. U ovakvim slučajevima odmah se treba javiti liječniku, savjetuje 24 sata, a pogotovo se to odnosi na građane kontinentalne Hrvatske, jer ova bolest hara u svim krajevima osim Dalmacije.

Voditelj Službe za epidemiologiju HZJZ-a Bernard Kaić, kaže kako je najviše prijavljenih slučajeva lajmske borelioze u Zagrebu i okolici, ali to je i zato što je u tom području najviše stanovnika. No, dodaje kako krpelja koji prenose ovu bolest ima u svim ostalim dijelovima Hrvatske, osim u Dalmaciji. Stručnjaci ne mogu objasniti zašto ondje nema pojave ove bolesti. Srećom, lajmska se bolest liječi antibioticima. Tako se sprječavaju kasniji simptomi koji uključuju pojavu artritisa, upalu srčanog mišića te živaca i meningitis. Klasična slika meningitisa, odnosno, encefalitisa, očituje se jakom glavoboljom, kočenjem vrata, mučninom, povraćanjem i drugim neurološkim simptomima, sve do nesvjestice.

Zaštita izletnika

Slična je situacija i s krpeljnim meningoencefalitisom (KME) koji, također, prenose krpelji u svim kontinentalnim krajevima, dok su Istra, Kvarner i područje oko Ogulina pošteđeni. Cijepljenje je najučinkovitiji način zaštite protiv ove bolesti.

“Cjepiva protiv krpeljnog meningoencefalitisa ima u našem zavodu, kao i u područnim. Ljudi dolaze pojedinačno na cijepljenje, a jednako tako izlazimo na teren radi kolektivnih cijepljenja ljudi koji su profesionalno vezani uz prirodu, poput šumara. Preporučuje se i izletnicima koji često odlaze u šume da se cijepe. Ako idu na Velebit ne moraju, jer tamo ne prijeti opasnost, ali ako idu na Sljeme ili u zagorska brda, svakako bi se trebali zaštititi”, kaže Kaić i dodaje da se mogu cijepiti i djeca od godinu dana starosti.

Cijepljenje u više doza

Krpeljni meningoencefalitis upalna je bolest središnjeg živčanog sustava koju uzrokuje virus. Kod većine zaraženih, infekcija prouzroči samo blagu vrućicu, slabost, klonulost, bol u mišićima i druge nespecifične simptome. Kod manjeg broja zaraženih razvije se drugi stadij bolesti koji uključuje i upalu moždanih ovojnica.

Cijepljenje protiv KME obavlja se u tri doze. Zaštita traje tri do četiri godine, a nakon tri godine potrebno je ponovno se docijepiti jednom dozom kako bi se zadržala kvaliteta zaštite. Osim cijepljenja, treba se pridržavati pravila pri odlasku u prirodu, poput odgovarajuće odjeće i obuće. Preporučljivo je ne zavlačiti se u gustiše, nego se držati obilježenih staza. Nakon boravka u prirodi obavezno treba pregledati svaki dio tijela, osobito ondje gdje je koža mekana (zatiljak, prepone, pazuhe). Krpelja treba što prije izvaditi pincetom, ali ih se nikako ne smije premazivati, stiskati ili gnječiti. U protivnom će krpelji izbaciti više sekreta, čime se mogućnost zaraze povećava.