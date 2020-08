LJUDI, PAZITE DA NE POKUPITE KAZNU: Neki policajci nisu upoznati s novim pravilom, čovjek je bezveze ostao bez 1000 kn

Dopune Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana, Zakona o osobnoj iskaznici, Zakona o sigurnosti prometa na cestama te Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana i dalje vrijede, a kraj epidemije nije proglašen

“Vozačka dozvola istekla mi je u svibnju ove godine, a zbog epidemije koronavirusa nisam je produljio s obzirom na izmjene zakona. Međutim, kada me zaustavila policija, dobio sam pisano upozorenje da odmah idući dan moram izraditi novu vozačku dozvolu jer ću u suprotnom morati platiti kaznu od 1000 kuna. I to iako sam policajce pitao kako je to moguće s obzirom na to da su od travnja na snazi dopune zakona kojima je omogućeno daljnje korištenje vozačkih dozvola kojima je tijekom epidemije isteklo važenje. Nije pomoglo, potpuno su se oglušili o to, čak mi je jedan policajac rekao da on za te promjene nikad nije čuo.

Ja se svakako kanim žaliti, a smatram i da na ovo treba upozoriti javnost kako se slične situacije ne bi događale drugima”, javio se RTL.hr-u jedan čitatelj.

ZBOG PANDEMIJE KORONAVIRUSA: Vlada donijela važne odluke koje se tiču osobne iskaznice, vozačke dozvole, oružnih listova…

Kako je to moguće i je li možda slučajno došlo do kakvih promjena po ovom pitanju jer mnogo se mjera izmijenilo u međuvremenu, kao i što građani trebaju činiti, RTL je provjerio u Ministarstvu unutarnjih poslova. A tamo su ostali zatečeni upitom jer dopune Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana, Zakona o osobnoj iskaznici, Zakona o sigurnosti prometa na cestama te Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana i dalje vrijede, a kraj epidemije nije proglašen.

Uputili građane na pisane prigovore

“S obzirom na stanje uzrokovano epidemijom bolesti COVID-19 i potrebu daljnjeg odgovornog ponašanja i pridržavanja epidemioloških mjera podsjećamo građane i građanke da im je, kroz dopune pojedinih zakona, omogućeno daljnje korištenje isprava kao što su osobna iskaznica, putovnica ili vozačka dozvola ako im je rok važenja istekao, tijekom trajanja epidemije koronavirusom, počevši od 11. ožujka 2020. godine. Navedene isprave građani će moći koristiti najdulje 30 dana od dana proglašenja prestanka epidemije”, poručili su za RTL.hr iz Ministarstva unutarnjih poslova (MUP).

Čitatelja RTL.hr-a, ali i sve druge građane i građanke ako ima se dogodi ovakav slučaj, uputili su na pisanje prigovora, a mogu se javiti i MUP-u te će ovo, kažu, iskoristiti kao priliku da kolege još jednom podsjete na to da su dopune Zakona i dalje na snazi.

Međutim, važno je podsjetiti da tehnički pregled nije odgođen jer je tehnička ispravnost vozila jedan od uvjeta za sigurno prometovanje na cestama kao i da oni kojima su istekli registracija vozila i osiguranje – sve to moraju obaviti u rokovima. Osobna iskaznica koja je istekla, kao i putovnica te vozačka dozvola i oružni listovi, opetuju iz MUP-a, bit će valjani dok god traje epidemija.