‘LJUDI OVO NE PAMTE!’: Ruše se stabla i stupovi, valovi visoki 6 metara, rive i plaže su ‘nestale’, a najgore tek stiže! Pogledajte ‘vožnju’ trajekta

Prognostičari Državnog hidrometeorološkog zavoda izdali su za utorak, u sklopu Meteoalarma, crveno upozorenje za područje Dalmacije i – bili su u pravu. U Dalmaciji puše jako i olujno jugo, kakvo ljudi dugo nisu vidjeli

Olujno jugo i obilna kiša poplavili su obalu Jadrana, a Meteoalarm je oglasio crveno upozorenje za Dalmaciju. Vjetar puše brže od 150 kilometara na sat, u prekidu su brojne brodske i trajektne linije, građani su pozvani na oprez.

‘Budite svjesni opasnosti i obratite pozornost i pratite najnovija vremenska izvješća. Savjetujemo građane da izbjegavaju putovanja i boravak blizu ugroženih obalnih područja. Vrlo je vjerojatno da trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu’, stoji u objavi Ravnateljstva za civilnu zaštitu.

U Dalmaciji puše jako i olujno jugo, kakvo ljudi dugo nisu vidjeli, javlja HRT.

DHMZ je još u podne javio da je u Dubrovniku prosjek jačine vjetra čak 30 m/s, a najjači udari dosežu 142 km/h. Kod Palagruže valovi su navodno visoki šest metara.

Županijski centar 112 Dubrovnik je nakon 10 sati zaprimio više dojava građana i zahtjeva za angažiranjem žurnih službi. U NP Mljet srušilo se nekoliko borova na D120, dojavljeni su odroni na D8 u mjestu Slano i cesti Prižba – Brna, srušeno je nekoliko telefonskih stupova, stupova električne mreže te stabala i grana u više naselja, ističu u Ravnateljstvu civilne zaštite.

U prekidu su sve katamaranske i trajektne linije

U Splitsko – dalmatinskoj županiji olujno jugo je od 11.30 sati prouzročilo probleme u pomorskom i cestovnom prometu. Do 16 sati oštećeno je oko 15 vozila na koja su pala stabla, grane ili neki na njih naletjeli ostali predmeti.

“S obzirom na to da se, prema najavljenoj vremenskoj prognozi, potkraj dana očekuju još jači udari vjetra, savjetujemo građanima da, ako je moguće, vozila parkiraju na zaštićenim mjestima kako bi izbjegli oštećenja, zatim da budu oprezni u prometu te da prate vremensku prognozu. U slučaju jakog vjetra neka ne izlaze iz domova osim ako baš ne moraju”, poručuju iz policije.

U prekidu su sve katamaranske i trajektne linije na srednjedalmatinskom području. Županijski centar 112 Split zaprimio je dojavu o nakupini granja i debla koje pluta na moru.

Ima odrona na cestama, rušenja stabala i grana te posebno stupova javne rasvjete i prometne signalizacije. Zabilježeno je i nekoliko oštećenja na stambenim zgradama i ostalim objektima. Na trogirskom području (Seget – Vranjica) bilo je problema u opskrbi električnom energijom.

Po život opasne situacije

Vrijeme je vrlo opasno i podrazumijeva visoku razinu opasnosti za zdravlje pa i za život opasne situacije, posebice pomorcima. Također, prisutan je i znatan rizik od štete za obalnu infrastrukturu. Građanima se savjetuje da budu svjesni opasnosti, te da obrate pozornost i prate najnovija vremenska izvješća. Građani bi trebali izbjegavati putovanja i boravak blizu ugroženih obalnih područja. Vrlo je vjerojatno da trajekti neće ploviti pa ako netko planita putovanje, treba pratiti informacije o prometu.

Kako javlja HAK, zbog jakog vjetra samo za osobna vozila otvorena je autocesta A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Delnice i Kikovica (obilazak za ostala vozila je državnom cestom (DC3) kroz Gorski kotar).

Poplavljene rive

Izdano je i narančasto upozorenje za područje Istarske, Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije, gdje se očekuje mjestimice obilna kiša, s količinom oborine i do 40-60 mm. Meteoalarm upozorava građane da budu spremni zaštititi sebe i imovinu, moguće je poplavljivanje imovine i prometne mreže. U Rijeci je jutros poplavljena tržnica.

Također je moguć prekid opskrbe energijom i vodom te prekid u komunikacijskoj mreži. U prometu su prisutni opasni uvjeti za vožnju zbog smanjene vidljivosti te proklizavanja na mokrim kolnicima, stoga treba biti oprezan.

Prema trenutačno dostupnim podacima, u sljedeća tri dana ukupna prognozirana oborina na području sektora D (prema modelu Aladin) iznosi od 2 mm/m2 (na slijevu Šumetlice) do 44 mm/m2 (Kupa i Dobra), na slijevu rijeke Save i Krke u Sloveniji do 45 mm/m2, a na slijevu Une, Bosne i Vrbasa u BiH do 23 mm/m2. U sljedećih deset dana ukupna prognozirana oborina na području sektora D (prema modelu Ecmwf) iznosi od 10 mm/m2 (na slivu Biđ Bosuta) do 98 mm/m2 (na slijevu Kupe, Dobre, Korane, Mrežnice i Gline), na slijevu rijeke Save i Krke u Sloveniji do više od 100 mm/m2, a na slijevu Une, Bosne i Vrbasa u BiH do 63 mm/m2.

U Zadru je znatno porasla razina mora pa je u prekidu katamaranska linija Zadar-Premuda-Silba-Olib.

Vatrogasci dežuraju u Splitu i kraj Doma mladih zbog opasnosti od pada fasade. Uslijed jake kiše oko podne komadi fasade počeli su padati sa sjeverne strane zgrade, tik pred ulaz u školu, a sva sreća da nikog nije bilo u tom trenutku na stepenicama. Poslijepodne u toj školi neće biti nastave. Dubrovnik je poznat po izuzetno snažnim udarima juga i velikih valova koje prouzrokuje, no Dubrovčani ovako jugo ne pamte od 1992. godine. Upravo stoga su i iz Grada Dubrovnika izdali upozorenje za svoje sugrađane, javlja portal Morski.hr.

Vatrogasni zapovjednik Dubrovačko-neretvanske županije Stjepan Simović izjavio je u utorak navečer za Hinu kako je diljem županije, od Lastova i Neretve do Mljeta i Konavala, od jutra zabilježena 71 intervencija vatrogasaca, najčešće u uklanjanju srušenog drveća, a ista razina pripravnosti bit će i u srijedu. Simović je istaknuo kako su srećom sve intervencije bile brze i jako dobro koordinirane.

“Imali smo danas i dojavu iz Stona o podizanju razine mora, a večeras o intervenciji na jednoj palmi u Orebiću. Sve u svemu, sve se rješava brzo, a jednakim intenzitetom nastavljamo i sutra”, rekao je Simović.

Inače, nakon što je jutros Državni hidrometeorološki zavod izdao narančasto upozorenje za dubrovačko područje, sve službe Grada Dubrovnika stavljene su u pripravnost. Opasnost se odnosi na mogućnost oštećenja konstrukcija, rizik od ozljeda zbog iščupanih stabala, polomljenih grana te letećih krhotina, a zbog velikih količina oborina koje se predviđaju postoji mogućnost poplava.

Iz gradske uprave poručili su građanima da budu svjesni opasnosti te da obrate pozornost i prate najnovija vremenska izvješća.

Olujno nevrijeme praćeno jakim južnim vjetrom uzrokuje probleme u cestovnom i pomorskom prometu u utorak u Dubrovačko-neretvanskoj županiji s naletima vjetra do 130 kilometara na sat, priopćili su iz Civilne zaštite. Neslužbeno, po nekim mjeriteljima na brdu Petka u Dubrovniku zabilježen je udar vjetra od 145 kilometara na sat. Most dr. Franje Tuđmana tijekom dana bio je otvoren za promet, a promet u Zračnoj luci odvijao se po redu letenja. Prekinuta je katamaranska linija Dubrovnik-Mljet-Lastovo.

Pod jakim udarima vjetra u uvali Lapad sidro jedrilice jedva drži brod i veliko je pitanje hoće li izdržati. Nije poznato ima li koga na brodu s njemačkom zastavom. Riječ je o jedrilici koja je već nekoliko dana usidrena u uvali Lapad.

Dramatično je u Omišu, gdje se na glavnoj gradskoj plaži more ‘diglo’ sve do plažnih objekata, Poljički trg je poplavljen, Cetina se izlila.