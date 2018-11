LJUDI MASOVNO BJEŽE S HRT-a, MEĐU NJIMA I MNOGA POZNATA LICA. OTKRIVAJU ZAŠTO: ‘Tamo nema svjetla na kraju tunela, kontrola je apsolutna’

“Ne plaćama! Nisu zadovoljni više sredinom, jer ta sredina ih ne cijeni i ta sredina očito više ne sluša nikoga”, kazala je bivša predsjednica Vijeća za elektroničke medije Mirjana Rakić

U kuloarima se priča kako u ovom valu odlazaka s Prisavlja u redu stoji pedesetak ljudi. Među onima koji odlaze najrazličitiji su profili djelatnika, no među njima ima i onih istaknutijih, poput autorice emisije ‘Vrtlarica’ Kornelije Benyovsky, višestruko nagrađivane radijske autorice Ljubice Letinić, Vjerana Mišurca i Saše Kosanovića, piše Novi list.

HRT navodi kako je 183 pripadnika HRT-a iskazalo interes za prestanak radnog odnosa s otpremninom. Sporazum o prestanku ugovora o radu Poslodavac je zaključio sa četiri radnika, dok je 28 radnika otišlo uz otpremninu zbog osobno uvjetovanih razloga. “Zaključno, ističemo da ne stoji navod da za odlaskom nikada nije bilo većeg interesa”, dodali su.

Kosanović: Tamo nema svjetla na kraju tunela

Saša Kosanović objasnio je svoje razloge odlaska. “Dao sam otkaz na HRT-u, jer za mene tamo više nije bilo prostora za rad. Tamo nema ideja, nema emisija, nema kreativnosti i nema nikakvog svjetla na kaju tunela, koje vam poručuje da bi boravak u njemu uskoro mogao završiti. Tunel je mračan, a znate kako je ljudima u mraku… Oslijepe, sudaraju se, ne znaju gdje su”, kazao je Kosanović koji je na HRT-u radio od 1997. Skupio je bogato iskustvo, radio je u emisijama obar dan, Latinica, Dossier.hr, Hrvatska uživo, režirao nekoliko dokumentaraca, radio Paravan s Robertom Zuberom i u njemu imao sedam polusatnih dokumentarnih radova, radio za Dnevnik, Prizmu…

‘Kontrola je apsolutna’

Danas se pita što bi novinar uopće sada radio na Prisavlju. “Riječ je o toliko devastiranoj kući da je potpuno svejedno, brani li režim ova ili ona urednička garnitura. Nema Hrvatske uživo, nema Dossiera.hr, nema Latinice, nema niti jedne emisije u prime timeu na Prvom programu u kojoj se može nešto reći o ludilu koje nas okružuje. Kontrola je apsolutna. Ubijena je svaka kreativnost, vlada poslušnički, domobranski mentalitet. Desetljeća negativne selekcije učinila su svoje”, kazao je Kosanović i dodao kako je njegov odlazak motiviran i “ogavnom nacionalističkom hajkom koje su diktirale moje dojučerašnje kolege i otkazom kojim je rezultirala”.

Letinić: Živjela sam s osjećajem da sam ucijenjena

Ljubica Letinić odlazi jer, kako je kazala, ne vidi perspektivu. “Ogranak novinarskog društva s HRT-a šalje dramatična upozorenja, ali na njih nitko ne obraća pažnju, ni opća javnost, ni mjerodavna tijela. I ja ću učiniti isto, otišla sam. Predugo, više od dvije godine, čekala sam da mi vrate bar jednu od svih mojih dokumentarnih emisija ukinutih 2016. kad se smjenom vlasti Zlatko Hasanbegović prometnuo u radijskog urednika. Živjela sam te duge dvije i pol godine s osjećajem da sam ucijenjena. Živim samo od svoje plaće zbog čega sam se bila spremna poniziti toliko da sam i toj novoj garnituri urednika nudila emisije. Živcirala ih je bilo kakva angažiranost ili kritički stav izvan zadane ideološke dogme”, kazala je Letinić.

Rakić: HRT je uvijek bio preslika države

Doajenka televizijskog novinarstva i bivša predsjednica Vijeća za elektroničke medije Mirjana Rakić priznala je da je velikim dijelom prestala gledati HRT. “Mislim da je to prije svega stvar odnosa unutar kuće. U tu kuću nisam ušla zadnje četiri godine, ali ljudi koje sretnem kažu; što da ti pričam, bolje da ne pričam ništa. Na to zašutim. Pomoć im ne mogu, a oni najbolje znaju kako im dan završava i počinje. Ne mogu dokučiti što se s HRT-om želi, da li se želi ostaviti javni servis samo na informativnom programu!? Žalosno mi je to, jer to je kuća za koju sam mislila da se nikada neće moći na taj način rastaviti kao što se rastavlja, da ima jaku konstrukciju koja će uvijek izdržati sve udare i uvijek ostati standard – i jezika, i obrade materijala, i informacija i samog društvenog statusa”, rekla je Rakić.

Ljudi odlaze jer više nisu zadovoljni, dodala je. “Ne plaćama! Nisu zadovoljni više sredinom, jer ta sredina ih ne cijeni i ta sredina očito više ne sluša nikoga, zaključuje Rakić. “I da, HRT je uvijek bio preslika države. A ovo je država iz koje se, sve više, odlazi”, zaključila je.