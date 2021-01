Nada se da će se momak možda javiti kako bi mu stisnula ruku i od srca zahvalila osobno na njegovoj humanoj gesti koja ju je toliko dirnula

Nakon razornih potresa Hrvatska se odlučila ujediniti, ali nedavno djelo jednog mladića pokazalo je još i veće srce.

“Plakala sam danas 10 km u komadu. Ukratko, ja i muž vozimo u autu dvije osobe iz Petrinje (smjestili su se kod naših susjeda). Muž na benzinsku uliva gorivo. Priča s djelatnicom pumpe. Priču sasvim slučajno čuje i momak koji se nalazio unutra. Moj muž krene prema izlazu. Momak ga zaustavi, izvadi 200 kn iz džepa i kaže: ‘Daj ljudima.’ Njega nije zanimalo ni na što će oni potrošit ni jesu li Srbi, Romi ili Hrvati… On je momentalno samo želio pomoći. Ako si tu slučajno u ovoj grupi znaj da si me dirnuo i oprosti što nisam izašla i stisnula ti ruku i zagrlila te. Hvala ti do neba i nazad. Uljepšao si mi dan’, objavila je u nedjelju Jelena Sabljić u Facebook grupi ‘Pomoć Glini, Petrinji, Sisku i ostalim mjestima’.

Nada se da će se momak javiti

“To vam je bilo u Kaštel Starom na Ininoj pumpi. Mi smo vodili naše Petrinjce koji su smješteni kod susjeda da im kupimo nešto odjeće ili što im već treba… I onda se na benzinskoj dogodila ta lijepa gesta od momka”, rekla je Jelena za RTL i dodala kako se nada da će se “momak možda javiti kako bi mu stisnula ruku i od srca zahvalila osobno na njegovoj humanoj gesti koja ju je toliko dirnula”.

