LJUDI JEDVA DOČEKALI OTVARANJE KAFIĆA, A ŠTO KAŽU UGOSTITELJI? ‘Mjere su došle prekasno. Velik broj naših kolega nije otvorio…’

U restoranu u Novom Zagrebu ima nešto gostiju jer je orijentiran na okolne poslovne zgrade, restoran u centru metropole zjapi prazan dok bi u normalnim uvjetima tamo bilo nemoguće pronaći slobodni stol

Sudeći prema fotografijama s društvenih mreža, mnogi su jedva dočekali ispijanje kave u kafiću, no prema realnoj situaciji na “terenu”, vidi se da otvaranje restorana i kafića nije popratila navala gostiju. Više je ugostiteljskih objekata otvoreno u kontinentalnom dijelu Hrvatske nego na Jadranu, a dok su neki od ugostitelja zabrinuti, drugi su zadovoljni.

Prema onome što saznaje RTL, bolje prolaze kvartovski kafići sa stalnom klijentelom. Dok u restoranu u Novom Zagrebu ima nešto gostiju jer je orijentiran na okolne poslovne zgrade, restoran u centru metropole u zjapi prazan dok bi u normalnim uvjetima tamo bilo nemoguće pronaći slobodni stol.

“Mnogo naših kolega nije otvorilo. Dosta kolega ima štete koje je donio potres, i mi smo imali štete, ali smo uspjeli sanirati da bismo mogli otvoriti. To što smo otvorili ne znači da radimo jer to je dva do tri posto našeg ukupnog prošlogodišnjeg prometa”, kazao je za RTL Damir Jurković, potpredsjednik Nacionalne udruge ugostitelja.

Sporo provođenje Vladinih mjera

Tek je oko tridesetak posto kafića i restorana otvoreno u Dalmaciji i to većinom onih koji rade tijekom cijele godine. U Istri i na Kvarneru je stanje bolje, vjerojatno zbog epidemiološke situacije, pa rijetki nisu otvoreni.

“Recimo da su nam te mjere došle vrlo kasno. U četvrtak smo dobili mjere i neki si nisu stigli osigurati sve što im treba, a ima i onih koji su sada u nepovoljnoj situaciji, premalo mjesta imaju, ne mogu raditi sa tri stola. To im je malo za opstanak i čekaju neke lakše mjere koje će ih gurnuti naprijed”, kazao je za RTL Zlatko Deskar iz ceha ugostitelja HOK – Obrtničke komore Istarske županije.

Ugostitelji su od Vladinih mjera kreditiranja očekivali puno jer bi se njima pokrpale rupe u poslovanju i lakše bi se išlo dalje. Jurković kaže da su se jako razveselili informaciji da će se moći zadužiti jeftinim kreditima i da će moći plaćati njihove dnevne obveze i naručivati robu. Međutim, ističe da je “sve to negdje zapelo” i da “jako sporo ide”.

Gostima je osmijeh na licu

Onoga trenutka kada Vlada više ne bude osiguravala plaću za 500.000 radnika, među kojima je puno ugostitelja, znat će se tko će preživjeti, a tko propasti.

“Poticaji su spasili ova dva tri mjeseca, svi smo ušli u te poticaje, htjeli su da ljudi imaju ipak nekakav novac, ali bojim se ako ti poticaji završe nakon ova tri mjeseca da će se na kraju neminovno još puno ljudi naći na burzi”, rekao je Jurković.

Ugostiteljske brige daleko su od gostiju jer njima su kafići nedostajali. “Otkada se otvorila birtija, ljudima se vratio osmijeh na lice”, rekao je Lujo iz Zagreba.

Dok se gosti vesele, ugostitelji će do ljeta imati kiseo izraz lica jer će se tada znati tko je kako poslovao.

