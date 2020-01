LJUDI, GOSPOĐA MILKA TREBA NAŠU POMOĆ: ‘Godine kemoterapije i operacije bile su uspješne, ali ta odvratna bolest se vraća. Ona je uvijek tu’

‘Godine kemoterapije i tri operacije u tom periodu su učinile odličan uspjeh, no ta odvratna bolest se vraća’

Novogradiščanka Milka Idrizi (57) od 2016. godine boluje od karcinoma jajnika u visokom stadiju, a budući da je za nastavak liječenja potreban novac, njezina kćer Melisa organizira humanitarnu akciju kako bi se prikupila financijska sredstva za liječenje majke. Humanitarnu akciju Melisa je nazvala “Pobijedimo”.

“Godine 2016. moja mama Milka se susrela s dijagnozom karcinoma jajnika u visokom stadiju. Godine kemoterapije i tri operacije u tom periodu su učinile odličan uspjeh, no ta odvratna bolest se vraća. Ona je uvijek tu, kronično, ali prisutne metastaze rade svoje, vraćaju se u raznim oblicima i na različitim organima. Liječnici koji vode slučaj su učinili sve i nisu u mogućnosti dati bolju i drugačiju terapiju. Testirali su uzorak primarnog karcinoma, tj. testirali su samo dva gena od mogućih 300, što nije dovoljno za bolju terapiju”, napisala je Melisa na Facebooku.

Melisa kaže da su na sreću saznale sa američki Foundation Medicine Institut u Cambridgeu gdje isti takav uzorak nakon odrađene biopsije poslije operativnog zahvata testiraju na skoro 300 gena te takav multigenski test otkriva ciljano liječenje određenog karcinova. Nažalost, kako djevojka piše, Vlada RH je u srpnju 2019. potpisala o suradnji s društvom Roche d.o.o. o pripremi i provedbi projekta personalizirane medicine u onkologiji, s ciljem poboljšanja ishoda. Memorandum će možda početi 2020., no Milka i Melisa nemaju vremena čekati te nemaju financija to pokriti same.

Zbog svega navedenog Melisa organizira humanitarnu akciju koja traje 90 dana i to u periodu od 14. siječnja do 13. ožujka 2020. godine. Oni koji bi htjeli pomoći gospođi Milki u liječenju to mogu napraviti uplatom na ovaj račun:

Broj računa: HR9223400093510956253

Privredna banka Zagreb (PBZ)

Ime i prezime: Ivan Zovko

OBAVEZNO s naznakom u opisu plaćanja: za prikupljanje financijskih sredstava za liječenje Milke Idrizi.

Za uplate iz inozemstva:

Swiftcode: PBZGHR2X